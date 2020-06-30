IĞDIR Seracı kız kardeşler - Son Dakika

IĞDIR Seracı kız kardeşler

Seracı kız kardeşlerIĞDIR'a bağlı Akyumak köyünde yaşayan Gülsüm Durak (65) ile kardeşi Keriman Karaca (52), Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün verdiği destekle seracılığa başladı.

Seracı kız kardeşler

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IĞDIR'a bağlı Akyumak köyünde yaşayan Gülsüm Durak (65) ile kardeşi Keriman Karaca (52), Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün verdiği destekle seracılığa başladı.

Merkeze bağlı Akyumak köyünde yaşayan 5 çocuk annesi ve 8 çocuk torun sahibi Gülsüm Durak ile 2 çocuk annesi kız kardeşi Keriman Karaca, 3 yıl önce Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği kadın çiftçi kursuna katıldı. Uzmanlardan tarım ve üretim konusunda eğitim alan kız kardeşler daha sonra 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor' projesine müracaat ederek aldıkları hibe destekle köylerine 2 yıl önce sera kurdu.

Serada ilk yıl kıvırcık yetiştiren abla kardeş, bu yıl salata ve domates üretmeye karar verdi. Sabah erken saatlerden seraya gelerek fidelerle uğraşan, daha iyi ürün elde etmek için zararlı otları temizleyen kardeşler, topladıkları salata ve domatesleri de seranın hemen yanına kurdukları pazarda satıyor.

Geçen yıl seraya ektikleri kıvırcıktan iyi ürün elde ettiklerini söyleyen kardeşler, yaptıkları işten çok memnun olduklarını belirtti. "Kadınlar tüketici değil üretici olmalı" diyen kardeşler, kadınları üretime katılmaya davet etti.

Gülsüm Durak ve Keriman Karaca kardeşler, işlerini çok sevdiklerini, kazandıkları para ile çocuklarını okutup, aile ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:35 Kaynak: DHA

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