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MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 79Açılan Sandık Oranı : % 46,47Kullanılan Oy : 21.078Geçerli Oy : 20.499Katılım Oranı : % 37,56PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPİSA YAŞAR TEZEL% 48,7810.000HDPYAŞAR AKKUŞ% 48,069.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|56.116
|Açılan Sandık
| :
|79
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 46,47
|Kullanılan Oy
| :
|21.078
|Geçerli Oy
| :
|20.499
|Katılım Oranı
| :
|% 37,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSA YAŞAR TEZEL
|% 48,78
|10.000
|HDP
|YAŞAR AKKUŞ
|% 48,06
|9.851
|CHP
|SÖZER SAYAN
|% 2,29
|469
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH MERT
|% 0,46
|94
|TKP
|BERKAY KEMAL ÖNOĞLU
|% 0,14
|29
|DSP
|FIRAT AKDAĞ
|% 0,13
|27
|BTP
|ALİHAYDAR DEMİR
|% 0,11
|22
|DİĞER
|% 0,03
|7
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARALIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 30,77
|Katılım Oranı
| :
|% 92,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|% 56,87
|484
|CHP
|ZAFER BAYAT
|% 36,66
|312
|MHP
|CAFER AKKA
|% 2,82
|24
|DP
|NECEF KİRİ
|% 2,59
|22
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER FARUK ÇAĞLAR
|% 0,47
|4
|DİĞER
|% 0,47
|4
|BTP
|KUDSİYE DOĞAN
|% 0,12
|1
KARAKOYUNLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BAYRAMALİ BALLI
|% 43,08
|619
|CHP
|CAFER DALGA
|% 30,27
|435
|AK PARTİ
|KURBAN KAYA
|% 26,65
|383
MERKEZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 46,47
|Katılım Oranı
| :
|% 81,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSA YAŞAR TEZEL
|% 48,78
|10.000
|HDP
|YAŞAR AKKUŞ
|% 48,06
|9.851
|CHP
|SÖZER SAYAN
|% 2,29
|469
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH MERT
|% 0,46
|94
|TKP
|BERKAY KEMAL ÖNOĞLU
|% 0,14
|29
|DSP
|FIRAT AKDAĞ
|% 0,13
|27
|BTP
|ALİHAYDAR DEMİR
|% 0,11
|22
|DİĞER
|% 0,03
|7
TUZLUCA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 47,37
|Katılım Oranı
| :
|% 80,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULLAH ÇİNİBULAK
|% 29,39
|599
|SAADET PARTİSİ
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|% 25,37
|517
|AK PARTİ
|FARUK KORKUSUZ
|% 25,22
|514
|HDP
|AYŞE ARAS KAYNAR
|% 18,6
|379
|MHP
|ALİCAN ZORMAN
|% 1,28
|26
|BTP
|ALİ HAYDAR ÖĞÜT
|% 0,15
|3
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA
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