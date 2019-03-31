Son Dakika Haberleri: Iğdır Son

Iğdır Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 93Açılan Sandık Oranı : % 54,71Kullanılan Oy : 24.813Geçerli Oy : 24.105Katılım Oranı : % 81,17PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPYAŞAR AKKUŞ% 48,1711.612MHPİSA YAŞAR TEZEL% 47,8211.

Iğdır Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 56.116
Açılan Sandık : 93
Açılan Sandık Oranı : % 54,71
Kullanılan Oy : 24.813
Geçerli Oy : 24.105
Katılım Oranı : % 81,17


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPYAŞAR AKKUŞ% 48,1711.612
MHPİSA YAŞAR TEZEL% 47,8211.527
CHPSÖZER SAYAN% 3,12751
SAADET PARTİSİABDULLAH MERT% 0,45108
TKPBERKAY KEMAL ÖNOĞLU% 0,1843
DSPFIRAT AKDAĞ% 0,1433
BTPALİHAYDAR DEMİR% 0,123
DİĞER% 0,038
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 30,77
Katılım Oranı : % 92,31


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 56,87484
CHPZAFER BAYAT% 36,66312
MHPCAFER AKKA% 2,8224
DPNECEF KİRİ% 2,5922
SAADET PARTİSİÖMER FARUK ÇAĞLAR% 0,474
DİĞER% 0,474
BTPKUDSİYE DOĞAN% 0,121
KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,07


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBAYRAMALİ BALLI% 43,08619
CHPCAFER DALGA% 30,27435
AK PARTİKURBAN KAYA% 26,65383
TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 47,37
Katılım Oranı : % 80,91


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH ÇİNİBULAK% 29,39599
SAADET PARTİSİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 25,37517
AK PARTİFARUK KORKUSUZ% 25,22514
HDPAYŞE ARAS KAYNAR% 18,6379
MHPALİCAN ZORMAN% 1,2826
BTPALİ HAYDAR ÖĞÜT% 0,153

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: AA

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