Son Dakika Haberleri: Iğdır Son

Iğdır Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 101Açılan Sandık Oranı : % 59,41Kullanılan Oy : 26.966Geçerli Oy : 26.206Katılım Oranı : % 81,11PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPİSA YAŞAR TEZEL% 48,0312.587HDPYAŞAR AKKUŞ% 47,9912.

Iğdır Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 56.116
Açılan Sandık : 101
Açılan Sandık Oranı : % 59,41
Kullanılan Oy : 26.966
Geçerli Oy : 26.206
Katılım Oranı : % 81,11


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSA YAŞAR TEZEL% 48,0312.587
HDPYAŞAR AKKUŞ% 47,9912.575
CHPSÖZER SAYAN% 3,06801
SAADET PARTİSİABDULLAH MERT% 0,45119
TKPBERKAY KEMAL ÖNOĞLU% 0,1950
DSPFIRAT AKDAĞ% 0,1436
BTPALİHAYDAR DEMİR% 0,1129
DİĞER% 0,039
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 38,46
Katılım Oranı : % 90,73


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 55,32588
CHPZAFER BAYAT% 37,63400
MHPCAFER AKKA% 3,133
DPNECEF KİRİ% 2,7329
SAADET PARTİSİÖMER FARUK ÇAĞLAR% 0,566
DİĞER% 0,566
BTPKUDSİYE DOĞAN% 0,091
KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,07


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBAYRAMALİ BALLI% 43,08619
CHPCAFER DALGA% 30,27435
AK PARTİKURBAN KAYA% 26,65383
TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 52,63
Katılım Oranı : % 80,71


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH ÇİNİBULAK% 29,25655
SAADET PARTİSİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 25,32567
AK PARTİFARUK KORKUSUZ% 25,19564
HDPAYŞE ARAS KAYNAR% 18,85422
MHPALİCAN ZORMAN% 1,2528
BTPALİ HAYDAR ÖĞÜT% 0,133

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA

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