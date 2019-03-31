Son Dakika Haberleri: Iğdır Son

Iğdır Son

52 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 114Açılan Sandık Oranı : % 67,06Kullanılan Oy : 30.436Geçerli Oy : 29.531Katılım Oranı : % 81,08PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPYAŞAR AKKUŞ% 48,3414.276MHPİSA YAŞAR TEZEL% 47,714.

Iğdır Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 56.116
Açılan Sandık : 114
Açılan Sandık Oranı : % 67,06
Kullanılan Oy : 30.436
Geçerli Oy : 29.531
Katılım Oranı : % 81,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPYAŞAR AKKUŞ% 48,3414.276
MHPİSA YAŞAR TEZEL% 47,714.087
CHPSÖZER SAYAN% 2,96875
SAADET PARTİSİABDULLAH MERT% 0,47138
TKPBERKAY KEMAL ÖNOĞLU% 0,1955
DSPFIRAT AKDAĞ% 0,1545
BTPALİHAYDAR DEMİR% 0,1236
DİĞER% 0,0619
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 38,46
Katılım Oranı : % 90,73


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 55,32588
CHPZAFER BAYAT% 37,63400
MHPCAFER AKKA% 3,133
DPNECEF KİRİ% 2,7329
SAADET PARTİSİÖMER FARUK ÇAĞLAR% 0,566
DİĞER% 0,566
BTPKUDSİYE DOĞAN% 0,091
KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,07


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBAYRAMALİ BALLI% 43,08619
CHPCAFER DALGA% 30,27435
AK PARTİKURBAN KAYA% 26,65383
TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 57,89
Katılım Oranı : % 81,67


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 28,14695
CHPABDULLAH ÇİNİBULAK% 27,45678
AK PARTİFARUK KORKUSUZ% 25,1620
HDPAYŞE ARAS KAYNAR% 18,06446
MHPALİCAN ZORMAN% 1,1328
BTPALİ HAYDAR ÖĞÜT% 0,123

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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