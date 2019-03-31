Son Dakika Haberleri: Iğdır Son

Iğdır Son

25 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 123Açılan Sandık Oranı : % 72,35Kullanılan Oy : 32.934Geçerli Oy : 31.938Katılım Oranı : % 81,16PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPYAŞAR AKKUŞ% 49,4115.779MHPİSA YAŞAR TEZEL% 46,7714.

Iğdır Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 56.116
Açılan Sandık : 123
Açılan Sandık Oranı : % 72,35
Kullanılan Oy : 32.934
Geçerli Oy : 31.938
Katılım Oranı : % 81,16


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPYAŞAR AKKUŞ% 49,4115.779
MHPİSA YAŞAR TEZEL% 46,7714.937
CHPSÖZER SAYAN% 2,87916
SAADET PARTİSİABDULLAH MERT% 0,45144
TKPBERKAY KEMAL ÖNOĞLU% 0,1856
DSPFIRAT AKDAĞ% 0,1549
BTPALİHAYDAR DEMİR% 0,1238
DİĞER% 0,0619
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 38,46
Katılım Oranı : % 90,73


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 55,32588
CHPZAFER BAYAT% 37,63400
MHPCAFER AKKA% 3,133
DPNECEF KİRİ% 2,7329
SAADET PARTİSİÖMER FARUK ÇAĞLAR% 0,566
DİĞER% 0,566
BTPKUDSİYE DOĞAN% 0,091
KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,07


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBAYRAMALİ BALLI% 43,08619
CHPCAFER DALGA% 30,27435
AK PARTİKURBAN KAYA% 26,65383
TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 63,16
Katılım Oranı : % 81,31


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 28,5781
CHPABDULLAH ÇİNİBULAK% 25,91710
AK PARTİFARUK KORKUSUZ% 25,66703
HDPAYŞE ARAS KAYNAR% 18,8515
MHPALİCAN ZORMAN% 1,0228
BTPALİ HAYDAR ÖĞÜT% 0,113

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:07 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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