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MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 123Açılan Sandık Oranı : % 72,35Kullanılan Oy : 32.934Geçerli Oy : 31.938Katılım Oranı : % 81,16PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPYAŞAR AKKUŞ% 49,4115.779MHPİSA YAŞAR TEZEL% 46,7714.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|56.116
|Açılan Sandık
| :
|123
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 72,35
|Kullanılan Oy
| :
|32.934
|Geçerli Oy
| :
|31.938
|Katılım Oranı
| :
|% 81,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|YAŞAR AKKUŞ
|% 49,41
|15.779
|MHP
|İSA YAŞAR TEZEL
|% 46,77
|14.937
|CHP
|SÖZER SAYAN
|% 2,87
|916
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH MERT
|% 0,45
|144
|TKP
|BERKAY KEMAL ÖNOĞLU
|% 0,18
|56
|DSP
|FIRAT AKDAĞ
|% 0,15
|49
|BTP
|ALİHAYDAR DEMİR
|% 0,12
|38
|DİĞER
|% 0,06
|19
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARALIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 38,46
|Katılım Oranı
| :
|% 90,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|% 55,32
|588
|CHP
|ZAFER BAYAT
|% 37,63
|400
|MHP
|CAFER AKKA
|% 3,1
|33
|DP
|NECEF KİRİ
|% 2,73
|29
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER FARUK ÇAĞLAR
|% 0,56
|6
|DİĞER
|% 0,56
|6
|BTP
|KUDSİYE DOĞAN
|% 0,09
|1
KARAKOYUNLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BAYRAMALİ BALLI
|% 43,08
|619
|CHP
|CAFER DALGA
|% 30,27
|435
|AK PARTİ
|KURBAN KAYA
|% 26,65
|383
TUZLUCA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 63,16
|Katılım Oranı
| :
|% 81,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|% 28,5
|781
|CHP
|ABDULLAH ÇİNİBULAK
|% 25,91
|710
|AK PARTİ
|FARUK KORKUSUZ
|% 25,66
|703
|HDP
|AYŞE ARAS KAYNAR
|% 18,8
|515
|MHP
|ALİCAN ZORMAN
|% 1,02
|28
|BTP
|ALİ HAYDAR ÖĞÜT
|% 0,11
|3
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:07 Kaynak: AA
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