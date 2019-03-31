Son Dakika Haberleri: Iğdır Son

Iğdır Son

3 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 129Açılan Sandık Oranı : % 75,88Kullanılan Oy : 34.543Geçerli Oy : 33.511Katılım Oranı : % 81,12PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPYAŞAR AKKUŞ% 48,6516.303MHPİSA YAŞAR TEZEL% 47,4915.

Iğdır Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 56.116
Açılan Sandık : 129
Açılan Sandık Oranı : % 75,88
Kullanılan Oy : 34.543
Geçerli Oy : 33.511
Katılım Oranı : % 81,12


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPYAŞAR AKKUŞ% 48,6516.303
MHPİSA YAŞAR TEZEL% 47,4915.913
CHPSÖZER SAYAN% 2,93982
SAADET PARTİSİABDULLAH MERT% 0,45150
TKPBERKAY KEMAL ÖNOĞLU% 0,1756
DSPFIRAT AKDAĞ% 0,1550
BTPALİHAYDAR DEMİR% 0,1138
DİĞER% 0,0619
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 46,15
Katılım Oranı : % 88,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 55,51741
CHPZAFER BAYAT% 36,63489
MHPCAFER AKKA% 3,5247
DPNECEF KİRİ% 3,344
SAADET PARTİSİÖMER FARUK ÇAĞLAR% 0,527
DİĞER% 0,456
BTPKUDSİYE DOĞAN% 0,071
KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,07


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBAYRAMALİ BALLI% 43,08619
CHPCAFER DALGA% 30,27435
AK PARTİKURBAN KAYA% 26,65383
TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 68,42
Katılım Oranı : % 81,04


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 28,6861
AK PARTİFARUK KORKUSUZ% 26,05784
CHPABDULLAH ÇİNİBULAK% 24,32732
HDPAYŞE ARAS KAYNAR% 20602
MHPALİCAN ZORMAN% 0,9328
BTPALİ HAYDAR ÖĞÜT% 0,13

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA

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