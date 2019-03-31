Iğdır Son
3 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 129Açılan Sandık Oranı : % 75,88Kullanılan Oy : 34.543Geçerli Oy : 33.511Katılım Oranı : % 81,12PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPYAŞAR AKKUŞ% 48,6516.303MHPİSA YAŞAR TEZEL% 47,4915.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|56.116
|Açılan Sandık
| :
|129
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 75,88
|Kullanılan Oy
| :
|34.543
|Geçerli Oy
| :
|33.511
|Katılım Oranı
| :
|% 81,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|YAŞAR AKKUŞ
|% 48,65
|16.303
|MHP
|İSA YAŞAR TEZEL
|% 47,49
|15.913
|CHP
|SÖZER SAYAN
|% 2,93
|982
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH MERT
|% 0,45
|150
|TKP
|BERKAY KEMAL ÖNOĞLU
|% 0,17
|56
|DSP
|FIRAT AKDAĞ
|% 0,15
|50
|BTP
|ALİHAYDAR DEMİR
|% 0,11
|38
|DİĞER
|% 0,06
|19
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARALIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 46,15
|Katılım Oranı
| :
|% 88,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|% 55,51
|741
|CHP
|ZAFER BAYAT
|% 36,63
|489
|MHP
|CAFER AKKA
|% 3,52
|47
|DP
|NECEF KİRİ
|% 3,3
|44
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER FARUK ÇAĞLAR
|% 0,52
|7
|DİĞER
|% 0,45
|6
|BTP
|KUDSİYE DOĞAN
|% 0,07
|1
KARAKOYUNLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BAYRAMALİ BALLI
|% 43,08
|619
|CHP
|CAFER DALGA
|% 30,27
|435
|AK PARTİ
|KURBAN KAYA
|% 26,65
|383
TUZLUCA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 68,42
|Katılım Oranı
| :
|% 81,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|% 28,6
|861
|AK PARTİ
|FARUK KORKUSUZ
|% 26,05
|784
|CHP
|ABDULLAH ÇİNİBULAK
|% 24,32
|732
|HDP
|AYŞE ARAS KAYNAR
|% 20
|602
|MHP
|ALİCAN ZORMAN
|% 0,93
|28
|BTP
|ALİ HAYDAR ÖĞÜT
|% 0,1
|3
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA
Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı
Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Sandıktan "BEŞİKTAŞK" Yazılı Oy Pusulası Çıktı
İşte Yarışın Başa Baş Geçtiği İller
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Sandığından CHP Çıktı