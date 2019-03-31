Son Dakika Haberleri: Iğdır Son

Iğdır Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 135Açılan Sandık Oranı : % 79,41Kullanılan Oy : 36.167Geçerli Oy : 35.068Katılım Oranı : % 81,14PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPYAŞAR AKKUŞ% 49,1517.235MHPİSA YAŞAR TEZEL% 47,6816.

Iğdır Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 56.116
Açılan Sandık : 135
Açılan Sandık Oranı : % 79,41
Kullanılan Oy : 36.167
Geçerli Oy : 35.068
Katılım Oranı : % 81,14


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPYAŞAR AKKUŞ% 49,1517.235
MHPİSA YAŞAR TEZEL% 47,6816.721
CHPSÖZER SAYAN% 2,29804
SAADET PARTİSİABDULLAH MERT% 0,43150
DSPFIRAT AKDAĞ% 0,1551
TKPBERKAY KEMAL ÖNOĞLU% 0,1448
BTPALİHAYDAR DEMİR% 0,1140
DİĞER% 0,0519
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 46,15
Katılım Oranı : % 88,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 55,51741
CHPZAFER BAYAT% 36,63489
MHPCAFER AKKA% 3,5247
DPNECEF KİRİ% 3,344
SAADET PARTİSİÖMER FARUK ÇAĞLAR% 0,527
DİĞER% 0,456
BTPKUDSİYE DOĞAN% 0,071
KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,07


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBAYRAMALİ BALLI% 43,08619
CHPCAFER DALGA% 30,27435
AK PARTİKURBAN KAYA% 26,65383
TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 78,95
Katılım Oranı : % 81,65


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 29,41.016
CHPABDULLAH ÇİNİBULAK% 24,83858
AK PARTİFARUK KORKUSUZ% 24,83858
HDPAYŞE ARAS KAYNAR% 19,82685
MHPALİCAN ZORMAN% 1,0436
BTPALİ HAYDAR ÖĞÜT% 0,093

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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