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MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 135Açılan Sandık Oranı : % 79,41Kullanılan Oy : 36.167Geçerli Oy : 35.068Katılım Oranı : % 81,14PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPYAŞAR AKKUŞ% 49,1517.235MHPİSA YAŞAR TEZEL% 47,6816.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|56.116
|Açılan Sandık
| :
|135
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 79,41
|Kullanılan Oy
| :
|36.167
|Geçerli Oy
| :
|35.068
|Katılım Oranı
| :
|% 81,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|YAŞAR AKKUŞ
|% 49,15
|17.235
|MHP
|İSA YAŞAR TEZEL
|% 47,68
|16.721
|CHP
|SÖZER SAYAN
|% 2,29
|804
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH MERT
|% 0,43
|150
|DSP
|FIRAT AKDAĞ
|% 0,15
|51
|TKP
|BERKAY KEMAL ÖNOĞLU
|% 0,14
|48
|BTP
|ALİHAYDAR DEMİR
|% 0,11
|40
|DİĞER
|% 0,05
|19
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARALIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 46,15
|Katılım Oranı
| :
|% 88,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|% 55,51
|741
|CHP
|ZAFER BAYAT
|% 36,63
|489
|MHP
|CAFER AKKA
|% 3,52
|47
|DP
|NECEF KİRİ
|% 3,3
|44
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER FARUK ÇAĞLAR
|% 0,52
|7
|DİĞER
|% 0,45
|6
|BTP
|KUDSİYE DOĞAN
|% 0,07
|1
KARAKOYUNLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BAYRAMALİ BALLI
|% 43,08
|619
|CHP
|CAFER DALGA
|% 30,27
|435
|AK PARTİ
|KURBAN KAYA
|% 26,65
|383
TUZLUCA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 78,95
|Katılım Oranı
| :
|% 81,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|% 29,4
|1.016
|CHP
|ABDULLAH ÇİNİBULAK
|% 24,83
|858
|AK PARTİ
|FARUK KORKUSUZ
|% 24,83
|858
|HDP
|AYŞE ARAS KAYNAR
|% 19,82
|685
|MHP
|ALİCAN ZORMAN
|% 1,04
|36
|BTP
|ALİ HAYDAR ÖĞÜT
|% 0,09
|3
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA
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