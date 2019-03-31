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MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 145Açılan Sandık Oranı : % 85,29Kullanılan Oy : 38.898Geçerli Oy : 37.711Katılım Oranı : % 81,2PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPYAŞAR AKKUŞ% 49,1318.526MHPİSA YAŞAR TEZEL% 47,3917.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|56.116
|Açılan Sandık
| :
|145
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 85,29
|Kullanılan Oy
| :
|38.898
|Geçerli Oy
| :
|37.711
|Katılım Oranı
| :
|% 81,2
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|YAŞAR AKKUŞ
|% 49,13
|18.526
|MHP
|İSA YAŞAR TEZEL
|% 47,39
|17.872
|CHP
|SÖZER SAYAN
|% 2,3
|869
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH MERT
|% 0,43
|161
|DİĞER
|% 0,34
|128
|TKP
|BERKAY KEMAL ÖNOĞLU
|% 0,15
|56
|DSP
|FIRAT AKDAĞ
|% 0,14
|54
|BTP
|ALİHAYDAR DEMİR
|% 0,12
|45
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARALIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 53,85
|Katılım Oranı
| :
|% 87,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|% 55,27
|881
|CHP
|ZAFER BAYAT
|% 36,83
|587
|MHP
|CAFER AKKA
|% 4,02
|64
|DP
|NECEF KİRİ
|% 2,95
|47
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER FARUK ÇAĞLAR
|% 0,5
|8
|DİĞER
|% 0,38
|6
|BTP
|KUDSİYE DOĞAN
|% 0,06
|1
KARAKOYUNLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BAYRAMALİ BALLI
|% 43,08
|619
|CHP
|CAFER DALGA
|% 30,27
|435
|AK PARTİ
|KURBAN KAYA
|% 26,65
|383
TUZLUCA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 89,47
|Katılım Oranı
| :
|% 82,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|% 30,41
|1.209
|AK PARTİ
|FARUK KORKUSUZ
|% 24,82
|987
|CHP
|ABDULLAH ÇİNİBULAK
|% 23,89
|950
|HDP
|AYŞE ARAS KAYNAR
|% 19,49
|775
|MHP
|ALİCAN ZORMAN
|% 1,31
|52
|BTP
|ALİ HAYDAR ÖĞÜT
|% 0,08
|3
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:51 Kaynak: AA
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