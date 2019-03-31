Son Dakika Haberleri: Iğdır Son

Iğdır Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 145Açılan Sandık Oranı : % 85,29Kullanılan Oy : 38.898Geçerli Oy : 37.711Katılım Oranı : % 81,2PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPYAŞAR AKKUŞ% 49,1318.526MHPİSA YAŞAR TEZEL% 47,3917.

Iğdır Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 56.116
Açılan Sandık : 145
Açılan Sandık Oranı : % 85,29
Kullanılan Oy : 38.898
Geçerli Oy : 37.711
Katılım Oranı : % 81,2


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPYAŞAR AKKUŞ% 49,1318.526
MHPİSA YAŞAR TEZEL% 47,3917.872
CHPSÖZER SAYAN% 2,3869
SAADET PARTİSİABDULLAH MERT% 0,43161
DİĞER% 0,34128
TKPBERKAY KEMAL ÖNOĞLU% 0,1556
DSPFIRAT AKDAĞ% 0,1454
BTPALİHAYDAR DEMİR% 0,1245
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 53,85
Katılım Oranı : % 87,49


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 55,27881
CHPZAFER BAYAT% 36,83587
MHPCAFER AKKA% 4,0264
DPNECEF KİRİ% 2,9547
SAADET PARTİSİÖMER FARUK ÇAĞLAR% 0,58
DİĞER% 0,386
BTPKUDSİYE DOĞAN% 0,061
KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,07


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBAYRAMALİ BALLI% 43,08619
CHPCAFER DALGA% 30,27435
AK PARTİKURBAN KAYA% 26,65383
TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 89,47
Katılım Oranı : % 82,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 30,411.209
AK PARTİFARUK KORKUSUZ% 24,82987
CHPABDULLAH ÇİNİBULAK% 23,89950
HDPAYŞE ARAS KAYNAR% 19,49775
MHPALİCAN ZORMAN% 1,3152
BTPALİ HAYDAR ÖĞÜT% 0,083

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:51 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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