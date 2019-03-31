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MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 153Açılan Sandık Oranı : % 90Kullanılan Oy : 41.017Geçerli Oy : 39.801Katılım Oranı : % 81,27PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPYAŞAR AKKUŞ% 48,3619.248MHPİSA YAŞAR TEZEL% 48,0919.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|56.116
|Açılan Sandık
| :
|153
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90
|Kullanılan Oy
| :
|41.017
|Geçerli Oy
| :
|39.801
|Katılım Oranı
| :
|% 81,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|YAŞAR AKKUŞ
|% 48,36
|19.248
|MHP
|İSA YAŞAR TEZEL
|% 48,09
|19.139
|CHP
|SÖZER SAYAN
|% 2,33
|928
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH MERT
|% 0,42
|166
|DİĞER
|% 0,4
|158
|DSP
|FIRAT AKDAĞ
|% 0,15
|59
|TKP
|BERKAY KEMAL ÖNOĞLU
|% 0,14
|56
|BTP
|ALİHAYDAR DEMİR
|% 0,12
|47
* Partilerin Türkiye
genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARALIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 53,85
|Katılım Oranı
| :
|% 87,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|% 55,34
|881
|CHP
|ZAFER BAYAT
|% 36,87
|587
|MHP
|CAFER AKKA
|% 4,02
|64
|DP
|NECEF KİRİ
|% 2,95
|47
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER FARUK ÇAĞLAR
|% 0,5
|8
|DİĞER
|% 0,25
|4
|BTP
|KUDSİYE DOĞAN
|% 0,06
|1
KARAKOYUNLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BAYRAMALİ BALLI
|% 43,08
|619
|CHP
|CAFER DALGA
|% 30,27
|435
|AK PARTİ
|KURBAN KAYA
|% 26,65
|383
TUZLUCA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 80,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|% 30,69
|1.349
|AK PARTİ
|FARUK KORKUSUZ
|% 25,1
|1.103
|CHP
|ABDULLAH ÇİNİBULAK
|% 23,09
|1.015
|HDP
|AYŞE ARAS KAYNAR
|% 19,45
|855
|MHP
|ALİCAN ZORMAN
|% 1,59
|70
|BTP
|ALİ HAYDAR ÖĞÜT
|% 0,07
|3
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:06 Kaynak: AA
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