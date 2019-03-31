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MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 164Açılan Sandık Oranı : % 96,47Kullanılan Oy : 44.063Geçerli Oy : 42.659Katılım Oranı : % 81,45PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPİSA YAŞAR TEZEL% 49,1620.971HDPYAŞAR AKKUŞ% 47,2420.150CHPSÖZER SAYAN% 2,441.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|56.116
|Açılan Sandık
| :
|164
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 96,47
|Kullanılan Oy
| :
|44.063
|Geçerli Oy
| :
|42.659
|Katılım Oranı
| :
|% 81,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSA YAŞAR TEZEL
|% 49,16
|20.971
|HDP
|YAŞAR AKKUŞ
|% 47,24
|20.150
|CHP
|SÖZER SAYAN
|% 2,44
|1.041
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH MERT
|% 0,4
|169
|DİĞER
|% 0,38
|161
|TKP
|BERKAY KEMAL ÖNOĞLU
|% 0,14
|59
|DSP
|FIRAT AKDAĞ
|% 0,14
|59
|BTP
|ALİHAYDAR DEMİR
|% 0,11
|49
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARALIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 79,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|% 58,4
|1.665
|CHP
|ZAFER BAYAT
|% 33,74
|962
|MHP
|CAFER AKKA
|% 5,16
|147
|DP
|NECEF KİRİ
|% 1,93
|55
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER FARUK ÇAĞLAR
|% 0,35
|10
|BTP
|KUDSİYE DOĞAN
|% 0,28
|8
|DİĞER
|% 0,14
|4
KARAKOYUNLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BAYRAMALİ BALLI
|% 43,08
|619
|CHP
|CAFER DALGA
|% 30,27
|435
|AK PARTİ
|KURBAN KAYA
|% 26,65
|383
TUZLUCA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 80,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|% 30,69
|1.349
|AK PARTİ
|FARUK KORKUSUZ
|% 25,1
|1.103
|CHP
|ABDULLAH ÇİNİBULAK
|% 23,09
|1.015
|HDP
|AYŞE ARAS KAYNAR
|% 19,45
|855
|MHP
|ALİCAN ZORMAN
|% 1,59
|70
|BTP
|ALİ HAYDAR ÖĞÜT
|% 0,07
|3
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: AA
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