Son Dakika Haberleri: Iğdır Son

Iğdır Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 166Açılan Sandık Oranı : % 97,65Kullanılan Oy : 44.644Geçerli Oy : 43.178Katılım Oranı : % 81,54PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPİSA YAŞAR TEZEL% 49,0921.196HDPYAŞAR AKKUŞ% 47,2820.416CHPSÖZER SAYAN% 2,471.

Iğdır Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 56.116
Açılan Sandık : 166
Açılan Sandık Oranı : % 97,65
Kullanılan Oy : 44.644
Geçerli Oy : 43.178
Katılım Oranı : % 81,54


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSA YAŞAR TEZEL% 49,0921.196
HDPYAŞAR AKKUŞ% 47,2820.416
CHPSÖZER SAYAN% 2,471.067
SAADET PARTİSİABDULLAH MERT% 0,4171
DİĞER% 0,37160
TKPBERKAY KEMAL ÖNOĞLU% 0,1459
DSPFIRAT AKDAĞ% 0,1459
BTPALİHAYDAR DEMİR% 0,1250
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,46


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 58,441.665
CHPZAFER BAYAT% 33,77962
MHPCAFER AKKA% 5,16147
DPNECEF KİRİ% 1,9355
SAADET PARTİSİÖMER FARUK ÇAĞLAR% 0,3510
BTPKUDSİYE DOĞAN% 0,288
DİĞER% 0,072
KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,66


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBAYRAMALİ BALLI% 43,02619
CHPCAFER DALGA% 30,23435
AK PARTİKURBAN KAYA% 26,62383
SAADET PARTİSİİSMET ÖGET% 0,142
TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,81


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 30,691.349
AK PARTİFARUK KORKUSUZ% 25,11.103
CHPABDULLAH ÇİNİBULAK% 23,091.015
HDPAYŞE ARAS KAYNAR% 19,45855
MHPALİCAN ZORMAN% 1,5970
BTPALİ HAYDAR ÖĞÜT% 0,073

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:53 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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