Iğdır Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 168Açılan Sandık Oranı : % 98,82Kullanılan Oy : 45.179Geçerli Oy : 43.699Katılım Oranı : % 81,5PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPİSA YAŞAR TEZEL% 49,0421.429HDPYAŞAR AKKUŞ% 47,1520.602CHPSÖZER SAYAN% 2,511.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|56.116
|Açılan Sandık
| :
|168
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 98,82
|Kullanılan Oy
| :
|45.179
|Geçerli Oy
| :
|43.699
|Katılım Oranı
| :
|% 81,5
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSA YAŞAR TEZEL
|% 49,04
|21.429
|HDP
|YAŞAR AKKUŞ
|% 47,15
|20.602
|CHP
|SÖZER SAYAN
|% 2,51
|1.096
|DİĞER
|% 0,53
|232
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH MERT
|% 0,39
|172
|DSP
|FIRAT AKDAĞ
|% 0,14
|59
|TKP
|BERKAY KEMAL ÖNOĞLU
|% 0,13
|58
|BTP
|ALİHAYDAR DEMİR
|% 0,12
|51
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARALIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 78,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|% 58,38
|1.665
|CHP
|ZAFER BAYAT
|% 33,84
|965
|MHP
|CAFER AKKA
|% 5,15
|147
|DP
|NECEF KİRİ
|% 1,93
|55
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER FARUK ÇAĞLAR
|% 0,35
|10
|BTP
|KUDSİYE DOĞAN
|% 0,28
|8
|DİĞER
|% 0,07
|2
KARAKOYUNLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 86,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BAYRAMALİ BALLI
|% 43,02
|619
|CHP
|CAFER DALGA
|% 30,23
|435
|AK PARTİ
|KURBAN KAYA
|% 26,62
|383
|SAADET PARTİSİ
|İSMET ÖGET
|% 0,14
|2
TUZLUCA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 80,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|% 30,69
|1.349
|AK PARTİ
|FARUK KORKUSUZ
|% 25,1
|1.103
|CHP
|ABDULLAH ÇİNİBULAK
|% 23,09
|1.015
|HDP
|AYŞE ARAS KAYNAR
|% 19,45
|855
|MHP
|ALİCAN ZORMAN
|% 1,59
|70
|BTP
|ALİ HAYDAR ÖĞÜT
|% 0,07
|3
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:09 Kaynak: AA
Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi