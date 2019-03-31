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MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 169Açılan Sandık Oranı : % 99,41Kullanılan Oy : 45.513Geçerli Oy : 44.022Katılım Oranı : % 81,61PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPİSA YAŞAR TEZEL% 48,9821.561HDPYAŞAR AKKUŞ% 47,4420.885CHPSÖZER SAYAN% 2,481.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|56.116
|Açılan Sandık
| :
|169
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 99,41
|Kullanılan Oy
| :
|45.513
|Geçerli Oy
| :
|44.022
|Katılım Oranı
| :
|% 81,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSA YAŞAR TEZEL
|% 48,98
|21.561
|HDP
|YAŞAR AKKUŞ
|% 47,44
|20.885
|CHP
|SÖZER SAYAN
|% 2,48
|1.092
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH MERT
|% 0,39
|173
|DİĞER
|% 0,34
|150
|TKP
|BERKAY KEMAL ÖNOĞLU
|% 0,13
|58
|DSP
|FIRAT AKDAĞ
|% 0,13
|56
|BTP
|ALİHAYDAR DEMİR
|% 0,11
|47
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARALIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 81,7
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|% 56,83
|1.680
|CHP
|ZAFER BAYAT
|% 35,62
|1.053
|MHP
|CAFER AKKA
|% 3,99
|118
|DP
|NECEF KİRİ
|% 2,91
|86
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER FARUK ÇAĞLAR
|% 0,51
|15
|BTP
|KUDSİYE DOĞAN
|% 0,14
|4
KARAKOYUNLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 86,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BAYRAMALİ BALLI
|% 43,02
|619
|CHP
|CAFER DALGA
|% 30,23
|435
|AK PARTİ
|KURBAN KAYA
|% 26,62
|383
|SAADET PARTİSİ
|İSMET ÖGET
|% 0,14
|2
TUZLUCA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 80,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|% 30,69
|1.349
|AK PARTİ
|FARUK KORKUSUZ
|% 25,1
|1.103
|CHP
|ABDULLAH ÇİNİBULAK
|% 23,09
|1.015
|HDP
|AYŞE ARAS KAYNAR
|% 19,45
|855
|MHP
|ALİCAN ZORMAN
|% 1,59
|70
|BTP
|ALİ HAYDAR ÖĞÜT
|% 0,07
|3
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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