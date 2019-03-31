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MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 170Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 45.799Geçerli Oy : 44.285Katılım Oranı : % 81,61PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPİSA YAŞAR TEZEL% 49,0221.710HDPYAŞAR AKKUŞ% 47,420.992CHPSÖZER SAYAN% 2,471.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|56.116
|Açılan Sandık
| :
|170
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Kullanılan Oy
| :
|45.799
|Geçerli Oy
| :
|44.285
|Katılım Oranı
| :
|% 81,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSA YAŞAR TEZEL
|% 49,02
|21.710
|HDP
|YAŞAR AKKUŞ
|% 47,4
|20.992
|CHP
|SÖZER SAYAN
|% 2,47
|1.093
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH MERT
|% 0,4
|177
|DİĞER
|% 0,34
|150
|TKP
|BERKAY KEMAL ÖNOĞLU
|% 0,13
|58
|DSP
|FIRAT AKDAĞ
|% 0,13
|58
|BTP
|ALİHAYDAR DEMİR
|% 0,11
|47
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARALIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 82,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|% 57,46
|1.718
|CHP
|ZAFER BAYAT
|% 34,78
|1.040
|MHP
|CAFER AKKA
|% 4,11
|123
|DP
|NECEF KİRİ
|% 2,94
|88
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER FARUK ÇAĞLAR
|% 0,6
|18
|BTP
|KUDSİYE DOĞAN
|% 0,1
|3
KARAKOYUNLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 86,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BAYRAMALİ BALLI
|% 43,02
|619
|CHP
|CAFER DALGA
|% 30,23
|435
|AK PARTİ
|KURBAN KAYA
|% 26,62
|383
|SAADET PARTİSİ
|İSMET ÖGET
|% 0,14
|2
TUZLUCA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 81,2
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|% 30,69
|1.349
|AK PARTİ
|FARUK KORKUSUZ
|% 25,1
|1.103
|CHP
|ABDULLAH ÇİNİBULAK
|% 23,09
|1.015
|HDP
|AYŞE ARAS KAYNAR
|% 19,45
|855
|MHP
|ALİCAN ZORMAN
|% 1,59
|70
|BTP
|ALİ HAYDAR ÖĞÜT
|% 0,07
|3
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA
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