Son Dakika Haberleri: Iğdır Son

Iğdır Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 170Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 45.799Geçerli Oy : 44.285Katılım Oranı : % 81,61PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPİSA YAŞAR TEZEL% 49,0221.710HDPYAŞAR AKKUŞ% 47,420.992CHPSÖZER SAYAN% 2,471.

Iğdır Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 56.116
Açılan Sandık : 170
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 45.799
Geçerli Oy : 44.285
Katılım Oranı : % 81,61


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSA YAŞAR TEZEL% 49,0221.710
HDPYAŞAR AKKUŞ% 47,420.992
CHPSÖZER SAYAN% 2,471.093
SAADET PARTİSİABDULLAH MERT% 0,4177
DİĞER% 0,34150
TKPBERKAY KEMAL ÖNOĞLU% 0,1358
DSPFIRAT AKDAĞ% 0,1358
BTPALİHAYDAR DEMİR% 0,1147
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,54


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 57,461.718
CHPZAFER BAYAT% 34,781.040
MHPCAFER AKKA% 4,11123
DPNECEF KİRİ% 2,9488
SAADET PARTİSİÖMER FARUK ÇAĞLAR% 0,618
BTPKUDSİYE DOĞAN% 0,13
KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBAYRAMALİ BALLI% 43,02619
CHPCAFER DALGA% 30,23435
AK PARTİKURBAN KAYA% 26,62383
SAADET PARTİSİİSMET ÖGET% 0,142
TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,2


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 30,691.349
AK PARTİFARUK KORKUSUZ% 25,11.103
CHPABDULLAH ÇİNİBULAK% 23,091.015
HDPAYŞE ARAS KAYNAR% 19,45855
MHPALİCAN ZORMAN% 1,5970
BTPALİ HAYDAR ÖĞÜT% 0,073

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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