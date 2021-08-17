- Iğdır Spor Başkanı Cantürk Alagöz: "İnanıyoruz ki biz bu işi başaracağız"

"Bizi 3. Lig'e çıkaran Mesut hocamızla devam etmeye karar verdik"

"Bizim asıl amacımız Iğdır'da amatör branşlara sahip çıkmak. Bölgede spor anlamında öncülük edebilmek"

ANKARA - Iğdır Spor Başkanı Cantürk Alagöz, "Takımımız Kızılcahamam'da kamp dönemine başladı. Kampımız gayet güzel geçiyor. Futbol takımımız tamamen yeni futbolculardan oluşuyor. Tabii kolay iş değil, 25-30 futbolcuyla başladık. Bu takımın kaynaşması zaman alacak ama biz inanıyoruz ki biz bu işi başaracağız" dedi.

13 Mayıs'ta gerçekleştirilen kongrede başkan seçilen Cantürk Alagöz, düzenlediği kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kahvaltıdan sonra konuşan Iğdır Spor Başkanı Cantürk Alagöz, "Iğdırspor, bu sene 3. Lig'e çıktı. 3. Lig'e çıkış serüvenini başlatan, başta Valimiz olmak üzere değerli yönetim kurulu üyelerimiz, Mustafa Bey, Fikret Bey, Ferda Bey, Mesut Hoca, İl Spor Müdürümüz Gökhan beye ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar bu fitili ateşledi, bize de nasip oldu Iğdırspor'u 3. Lig'e çıkarmak. İnşallah başarılı bir sezon geçirip, 2. Lig'e, 1. Lig'e çıkabiliriz. İnşallah bir dahaki basın toplantısında 2. Lig'e ve 1. Lig'e nasıl çıkabileceğimizi konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Mesut Demiroviç ile yola devam edeceklerini söyleyen Alagöz, "Takımımız Kızılcahamam'da kamp dönemine başladı. Kampımız gayet güzel geçiyor. Futbol takımımız tamamen yeni futbolculardan oluşuyor. Tabii kolay iş değil, 25-30 futbolcuyla başladık. Bu takımın kaynaşması zaman alacak ama biz inanıyoruz ki biz bu işi başaracağız" açıklamasını yaptı.

"Asıl amacımız Iğdır'da amatör branşlara sahip çıkmak"

Yatırımların sadece futbola yapılmayacağını belirten Alagöz, "Amacımız, sadece bir futbol takımını alıp da bir yerlere çıkarmak değil. Sadece futbol gündemde olduğu için gençlerin, toplumun ilgisini çektiği için öncelikle futboldan başladık. Ama kulüp olarak tüm amatör branşlarda faaliyet göstereceğiz. Dün yönetim kurulumuzla birlikte bir karar verdik. Judo, boks, tenis, güreş, jimnastik ve bisiklet olmak üzere beş farklı dalda faaliyete başlayacağız bu sene. Hatta birkaç gün önce Iğdırlı Avrupa Judo Gençler Şampiyonumuz Özlem Yıldız'ı bünyemize kattık. İlk amatör sporcumuz Özlem kızımız oldu. Bundan sonra Iğdır'ın diğer gençlerine ulaşıp, bu gençlerden Olimpiyat şampiyonları, Dünya Şampiyonları çıkarmak asıl hedefimiz. Yoksa dediğim gibi tek başına futbolu düşünmüyoruz. Bölgede sporu geliştirebilirsek amacımıza ulaşmış olacağız" açıklamasında bulundu.

Iğdırspor'un 3. Lig'e çıkmasına hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden Alagöz, "Iğdırspor'un Bölgesel Amatör Ligi'ne çıkması hızlı oldu, hazırlıksız yakalandık. Altyapı olarak çok uygun değiliz. Stadımız ve tesislerimiz henüz hazır değil. İki hafta önce stadın çimi için hazırlıklar başladı. Stadın çimi yapılıyor. Dinlenme tesislerimiz, kamp alanlarımız yapılmaya başlandı. İnşallah lige hazır olabiliriz diye düşünüyorum. Valimiz ve Vekillerimizle birlikte Spor Bakanımızı ziyaret ettik. Kendisinden stadın yapımıyla ilgili söz aldık. Ellerinden gelen desteği verecekler" diye konuştu.