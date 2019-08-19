Son Dakika Haberleri: IĞDIR SUSUZ KALAN KAPLUMBAĞA IĞDIR BELEDİYESİ BAHÇESİNE SIĞINDI
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IĞDIR SUSUZ KALAN KAPLUMBAĞA IĞDIR BELEDİYESİ BAHÇESİNE SIĞINDI

43 dakika önce

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Iğdır'da günlerdir susuz kaldığı belirlenen kaplumbağa, belediye bahçesine sığındı.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Iğdır'da günlerdir susuz kaldığı belirlenen kaplumbağa, belediye bahçesine sığındı. Görevliler bahçede buldukları kaplumbağayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne (DKMP) teslim etti.
Iğdır Belediyesi görevlileri bugün sabah saatlerinde bahçede baygın halde yatan kaplumbağayı buldu. Görevliler, sulak bir alanda kabuğuna çekilen kurbağayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Belediye bahçesine gelen DKMP İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, kurbağayı kafese yerleştirdi. Kurbağanın belediye bahçesine nereden geldiğini bilmediklerini belirten Türkoğlu, Şehrin muhtelif yerlerinden susuz kaldığı için buraya gelmiştir dedi.
Türkoğlu, kafese koydukları kaplumbağayı, Karakoyunlu Bulakbaşı Köyü karasu gölüne bıraktı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Türkoğlu, Sabah, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:03 Kaynak: DHA
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