Iğdır'da feci kaza: 2 ölü - Son Dakika
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Iğdır'da feci kaza: 2 ölü

29.08.2022 13:32
Iğdır'da feci kaza: 2 ölü

Iğdır Tuzluca ilçesi Ağabey köyünde ticari otomobil ile motor çarpıştı, kazada iki kişi öldü.

Iğdır Tuzluca ilçesi Ağabey köyünde ticari otomobil ile motor çarpıştı, kazada iki kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Ağabey köyü yol üzerinde karşıdan gelen 34 KV 5656 plakalı ticari otomobil ile 76 AAB 496 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpma sonucunda motosiklet üzerinde olan teyze çocukları Ali Alçiçek (26) ve Alişan Taşdemir (22) savrularak yola düştüler. Kazayı görüp yolda geçen vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Tuzluca ilçesi Gaziler köyünde yaşayan teyze çocukları Ali Alçiçek (26) ve Alişan Taşdemir'in (22)olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Tuzluca, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da feci kaza: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da feci kaza: 2 ölü - Son Dakika
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