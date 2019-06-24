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IĞDIR Üniversitede yetiştirilen çiçekler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni süsleyecek

1 saat önce

Üniversitede yetiştirilen çiçekler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni süsleyecekIĞDIR Üniversitesi Kampüsü'nde kurulan seralarda yetiştirilen kadife, petunya, zinya ve gazanya türü 100 bin çiçek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderildi.

Üniversitede yetiştirilen çiçekler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni süsleyecek
IĞDIR Üniversitesi Kampüsü'nde kurulan seralarda yetiştirilen kadife, petunya, zinya ve gazanya türü 100 bin çiçek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderildi. Külliye bahçesine dikilecek çiçekler, sabah erken saatlerde büyük bir dikkatle hazırlandı. Son kontrollerin ardından TIR'lara yüklenen çiçekler, Ankara'ya doğru yola çıktı.
Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde Ziraat Fakültesi tarafından sera kuruldu. Yalova'dan getirilen çiçeklerin fideleri seralara dikildi. Kısa sürede büyüyen kadife, petunya, zinya ve gazanya türü 100 bin çiçekin satışı için Rektörlük Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne teklif sundu. Külliye yönetiminden olumlu yanıt alan Rektör Prof.Dr. Mehmet Hakkı Alma, yetişen çiçeklerin Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderilmek üzere hazırlanmasını istedi. Özel kasalara büyük bir titizlikle konulan yaklaşık 100 bin adet çiçek TIR'lara yüklendi. Yapılan kontrollerin ardından TIR'lar Ankara'ya doğru yola çıktı.
Seracılık alanında Iğdır Üniversitesi'nin önemli bir başarı elde ettiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, yetiştirdikleri çiçekleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne sattıklarını belirtti. Alma, 100 bin adet çiçeğimiz Külliye' ye ulaşmak üzere yola çıktı. Çiçek fidelerini Yalova'dan temin ettik. Ürettiğimiz bu çiçeklerin kalitesi farklı; sürgün verebilen ve kış aylarına kadar dayanabilen özelliğe sahipler. Her bir türün 27'ye yakın tipleri var. Zengin bir türe sahip olan çiçeklerimiz Külliye'yi süsleyecek dedi.
IĞDIR Üniversitede yetiştirilen çiçekler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni süsleyecek
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:03 Kaynak: DHA
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