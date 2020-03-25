Iğdır Üniversitesi'nden Covıd-19 virüsüne karşı "Hidrojenle Zenginleştirilmiş Su Tedavisi" - Son Dakika
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Iğdır Üniversitesi'nden Covıd-19 virüsüne karşı "Hidrojenle Zenginleştirilmiş Su Tedavisi"

6 saat önce

Iğdır Üniversitesi Covıd-19 virüsüne karşı 'Hidrojenle Zenginleştirilmiş Su' çalışması ile yeni bir ürün geliştirdi.

Iğdır Üniversitesi'nden Covıd-19 virüsüne karşı

Iğdır Üniversitesi Covıd-19 virüsüne karşı 'Hidrojenle Zenginleştirilmiş Su' çalışması ile yeni bir ürün geliştirdi.


Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Duried Alvazeer, üniversite bünyesinde bulunan Redoks Uygulamaları Araştırma Merkezinde gıda ürünleri ile ilgili yaptığı çalışmalara ilaveten 'Hidrojenle Zenginleştirilmiş Su' çalışması ile yeni bir ürün geliştirdi. Bu ürün COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılabilme imkanı sağlıyor.


Gıda alanında kullanılan diğer gazlardan farklı olarak hidrojen (H2); en hafif ve küçük element olma özelliğiyle, ürüne çok hızlı şekilde nüfuz ederek hem ürün içerisindeki hem de ortam atmosferindeki oksijen ve oksijen türevi serbest radikalleri indirgeyebilmekte olduğunu belirten Redoks Uygulamaları Araştırma Merkezi Kurucusu Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Duried Alvazeer; "Kurutma veya paketleme alanında herhangi bir şekilde kullanılmamış olan H2'nin bu özelliğinden faydalanılarak gıdaların duyusal ve besinsel kalitesinin muhafaza edilerek daha yüksek kalitede ürün elde edilmesi ve raf ömrünün uzatılması istenmiş. Daha önce kullanılmış olan CO2 ve N2 gibi gazlara nispeten daha etkili olması amaçlanmış ve bu amaca ulaşılmıştır" dedi.


H2 sağlık alanında terapötik tıbbi gaz olarak dikkate alınmakta, bu alanda birçok çalışma yürütülmektedir diyen Alvazeer; "Yakın dönemde araştırmaya başlanmasına rağmen, 1000'den fazla bilimsel makale H2'nin 170'ten fazla farklı insan ve hayvan hastalığı modelinde ve özellikle insan vücudunun her organında terapötik potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Tatsız, kokusuz, yanıcı bir gaz olan moleküler hidrojen (H2) solunum terapisinde ve hidrojenle zenginleştirilmiş su üretiminde kullanılmaktadır. Çok düşük molekül ağırlığı ve hafif olması sebebiyle oldukça yüksek difüzyon özelliğine sahip olan hidrojenin hem solunum terapisi hem de hidrojence zenginleştirilmiş suyun tüketimi ile hücre altı birimlere kadar etki ederek birçok hastalık tedavisinde kullanılabilmektedir" dedi.


H2 Koronavirüs hastalığında (covid-19) tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini söyleyen Doç. Dr. Duried Alvazeer; "Kronik hepatit B (CHB) hastalığı olan kişilerde hidrojenle zenginleştirilmiş suyun; oksidatif stres, karaciğer fonksiyonu ve Hepatit B virüsü (HBV) DNA'sı üzerindeki etkisine yönelik yapılan bir araştırmada; karaciğer fonksiyonunun önemli ölçüde iyileştiği ve HBV DNA'sının belirgin şekilde azaldığı tespit edilmiştir. Çin sağlık ekibi, yeni koronavirüs pnömoni kılavuzunun 7. baskısında COVID-19 hastalarının tedavisinde solunum için % 66,6 H2/% 33,3 O2 kullanımını önermiştir. Bu kapsamda özellikle COVID-19 üzerinde çalışan viral patoloji uzmanları, potansiyel ve ucuz bir tedavi yöntemi olarak H2 'yi dikkate alabilirler" dedi. - IĞDIR

Iğdır Üniversitesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:43 Kaynak: İHA

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