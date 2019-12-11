Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, AA'nın

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Alma, oylamaya sunulan ve AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ile dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.


Kareleri tek tek inceleyen Rektör Alma, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafına oy verdi.


Yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay" fotoğrafına oy kullanan Alma, spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı karesini seçti.

Iğdır Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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