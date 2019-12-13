"Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma'nın, 137 uluslararası bildirisi bulunuyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma'nın, 137 uluslararası bildirisi bulunuyor' - Son Dakika

"Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma'nın, 137 uluslararası bildirisi bulunuyor"

6 saat önce

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın 137 uluslararası bildiri yayınladığı belirtildi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın 137 uluslararası bildiri yayınladığı belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, son günlerde bazı haber sitelerinde "68 üniversite rektörünün uluslararası yayınının olmadığı" yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Rektör Alma'nın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Akademik Sayfası'na işlenen çok sayıda yayınına ait güncel verilerin paylaşıldığı açıklamada, "Toplam SCI makale sayısı 135, toplam atıf sayısı 4 bin 100, 2019 yılı SCI makale sayısı 16, ulusal makale sayısı 26, toplam uluslararası bildiri sayısı 137 ve toplam ulusal bildiri sayısı 45'tir." ifadesi kullanıldı.

Iğdır Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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