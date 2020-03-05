Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, öğrenci toplulukları stantlarını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, öğrenci toplulukları stantlarını ziyaret etti - Son Dakika

Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, öğrenci toplulukları stantlarını ziyaret etti

6 saat önce

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "Öğrenci Toplulukları Haftası" kapsamında stant açan öğrenci topluluklarını ziyaret etti.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, öğrenci toplulukları stantlarını ziyaret etti, System.String[]

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "Öğrenci Toplulukları Haftası" kapsamında stant açan öğrenci topluluklarını ziyaret etti.


Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Mediko-Sosyal binasında devam etmekte olan "Öğrenci Toplulukları Haftası" etkinliklerini ziyaret eden Rektör Alma, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektör Alma, öğrenci topluluklarının ihtiyaç ve taleplerini de öğrenerek, Iğdır Üniversitesi öğrencilerine sosyal faaliyetlerinde ve toplumsal çalışmalarında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. - IĞDIR

Iğdır Üniversitesi, Bülent Yurtseven, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu tutuklandı
Kahramanlarımız şehit olmaya böyle gittiler: Düğüne gidiyoruz, gelini hazırlamışlar mı? Son Dakika: 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından kritik Erdoğan-Putin görüşmesi başladı Son Dakika: İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu
15:43 Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
15:43 Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi
15:43 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 16:09:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, öğrenci toplulukları stantlarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]