Iğdır Üniversitesi virüsle mücadele için yerli dezenfeksiyon cihazı üretti - Son Dakika

Iğdır Üniversitesi virüsle mücadele için yerli dezenfeksiyon cihazı üretti

Iğdır Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon cihazı üretti.

Iğdır Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon cihazı üretti.

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Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ALUM) üretimi gerçekleştirilen ve 'Aldez' adı verilen dezenfeksiyon cihazı, her türlü eşyanın dezenfekte edilmesini sağlayacak.

Yüksek enerji kapasiteli ultraviyole ışınlar üretebilen cihaz sayesinde, kısa bir sürede Kovid-19 dahil tüm virüsler yok edilebilecek.

Bir dezenfekte işleminde 25 watt enerji tüketimi gerçekleştiren ve 0,1 kuruş elektrik sarfiyatı olan cihazla yaklaşık bin defa dezenfekte yapmanın maliyeti ise 1 lira olacak.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, yaptığı yazılı açıklamada, Aldez'in ortak kullanım alanlarında ve sosyal temasın yoğun olduğu yerlerde kullanılabileceğini söyledi.

Cihazın, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yoğunluk yaşanan alanlarda rahatlıkla kullanılabileceğini belirten Alma, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan cihaz, ülkenin milli servetine de büyük bir kazanım olacak. Aynı zamanda milli ürün kullanılacağı için ciddi bir tasarruf anlamına gelmektedir. Cihazın herhangi bir sarf malzeme ihtiyacı da bulunmamaktadır. Cihazımız çevre ve tüketici dostu olarak tasarlanmıştır. Şık, estetik tasarımı ile kullanışlılığın ve ekonomik olmanın ön planda tutulduğu ürünü herkes çok rahatlıkla alabilecek ve kullanabilecektir."

Iğdır Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:25 Kaynak: AA

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