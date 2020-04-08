Iğdır Üniversitesinden 'Türkiye'm evinde kal' videosu - Son Dakika

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mehmet Hakkı Alma'nın da içinde yer aldığı videoda Rektör Alma, " Güzel günler için evde kal Iğdır Üniversitesi ailesi, Evde kal Türkiye'm" dedi. - IĞDIR

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi hocaları yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek ve vatandaşların evlerinde kalmalarını teşvik etmek amacıyla bir video klip hazırladılar. Çekilen videoda 'birlikte başaracağız', 'Türkiye'm evinde kal' mesajı verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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