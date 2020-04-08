Son Dakika › Güncel › Iğdır Üniversitesinden 'Türkiye'm evinde kal' videosu - Son Dakika
Iğdır Üniversitesinden 'Türkiye'm evinde kal' videosu
6 saat önce
Iğdır Üniversitesi çektikleri videoda 'Türkiye'm evinde kal' mesajı verdi.
Iğdır Üniversitesi çektikleri videoda 'Türkiye'm evinde kal' mesajı verdi.
Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi hocaları yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek ve vatandaşların evlerinde kalmalarını teşvik etmek amacıyla bir video klip hazırladılar. Çekilen videoda 'birlikte başaracağız', 'Türkiye'm evinde kal' mesajı verildi.
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mehmet Hakkı Alma'nın da içinde yer aldığı videoda Rektör Alma, " Güzel günler için evde kal Iğdır Üniversitesi ailesi, Evde kal Türkiye'm" dedi. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:14 Kaynak: İHA
Son Dakika Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı