Iğdır Üniversitesinin kız öğrencilerine Tuz Terapi Merkezi gezdirildi - Son Dakika

Iğdır Üniversitesinde öğrenim gören kız öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Gelin Tanış Olalım' projesi kapsamında Tuzluca ilçesindeki tuz mağaralarını gezdi.

Valilik öncülüğünde, Iğdır Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Tuzluca Kaymakamlığı işbirliğinde Tuz Terapi Merkezi'ni gezen 130 kız öğrenci, bölgeye hayran kaldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün programı kapsamında merkezde güzel vakit geçiren öğrenciler, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı sundu.

Öğrencilerden Büşra Aliye Atalay, hayata geçirilen projenin çok önemli ve eğlenceli olduğunu belirterek, "Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Girişte bize burayı tanıttılar, görsel güzelliğinin yanında birçok hastalığa da iyi geliyormuş. Burada tuzdan dolayı mikrop bulunmuyormuş, özellikle bu yönde çok dikkatimi çekti. Bu etkinlikte emeği keçen herkese teşekkür ederim, iyi ki geldik, çok büyük keyif aldım." dedi.

Şirin Kaya ise, mağara içindeki galerileri ve yapılan çalışmaları çok beğendiğini ifade ederek, "Burayı gelip gören herkesin hayran kalacağına inanıyorum. Çünkü buranın çok güzel bir atmosferi var. Bu vesileyle herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.