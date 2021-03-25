Iğdır Vakfı, Azerbaycan'daki 2 bin 783 şehit için fidan dikti - Son Dakika

Iğdır Vakfı, Azerbaycan'daki 2 bin 783 şehit için fidan dikti

25.03.2021 17:33

Iğdır Vakfı, Azerbaycan'daki 2 bin 783 şehit için fidan diktiIĞDIR Vakfı tarafından, Ermenistan ile süren 44 günlük savaşta şehit düşen Azerbaycanlı 2 bin 783 şehit için hatıra ormanı oluşturuldu.

Iğdır Vakfı, Azerbaycan'daki 2 bin 783 şehit için fidan dikti

IĞDIR Vakfı tarafından, Ermenistan ile süren 44 günlük savaşta şehit düşen Azerbaycanlı 2 bin 783 şehit için hatıra ormanı oluşturuldu.

Tuzluca ilçesi yolundaki kent ormanı karşısında yeni oluşturan ve 'Iğdır Vakfı Karabağ Şehitleri Ormanı' adı verilen yeni ormanlık alanda düzenlenen program saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunması ile başladı. Fidan dikme törenine Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Eren, Azerbaycan Devlet Diaspora Çalışma Komitesi Müsteşarı Dashgin Recabli, Adalet Bakanlığı Daire Başkanı ve Iğdır Vakfı Başkanı Özgür İnan Zor ve Iğdırlılar katıldı.

'HER ZAMAN İKİ DEVLETİN ORTADA DA BİR MİLLETİN OLDUĞUNA İNANDIK'

Törende konuşan Vali Sarıibrahim, "Bu topraklarda bizler yaklaşık 19'uncu yüzyıldan itibaren mücadele veriyoruz. Azerbaycan topraklarındaki bu mücadele aslında 1'inci Dünya Savaşı itibariyle başlamıştır. O dönemde de Türk milleti yine elinden gelen imkanla Azerbaycan'daki kardeşlerinin yanındaydı. Bu yolda yürürken her zaman iki devletin ortada da bir milletin olduğuna inandık. Bugün arkadaşlarımız Iğdır Vakfı'nın çok kıymetli yöneticileri burada o anlayışa çok güzel hizmet eden bir eser ortaya çıkarmıştır. O eser de toprağa fidan dikmektir. Nasıl şehitlerimiz kanlarıyla sulayarak toprağı mübarek ediyorsa, bu topraklara diktiğimiz ağaçlarla umut ediyorum ki Türk Milletinin asırlar boyunca bu topraklarda yaşayacağının nişanesi olur. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Aynı zamanda bu topraklardaki varlığımızın ebediyen sürmesi için kardeşliğimizin, ortak davamızın devamını Allah'tan diliyorum" diye konuştu.

'VATAN SEVGİSİ DEMEK, TOPRAĞI, MİLLETİ, DOĞAYI SEVMEK DEMEKTİR'

Vakıflarının başlattığı '2 bin 783 şehit, 2 bin 783 fidan' dikimine halkın büyük ilgi gösterdiğini belirten Adalet Bakanlığı Daire Başkanı ve Iğdır Vakfı Başkanı Özgür İnan Zor ise şöyle konuştu:

"Burası rüzgara dayalı toprak erozyonun yoğun olduğu bir bölge. Ormanlaştırmaya karar verdik. Bu kararın temelinde vatan sevgisi yatıyor. Vatan sevgisi demek toprağı, milleti, doğayı sevmektir. Vatan uğruna can vermeyi göze alabilmektir. Bunun da en canlı örneğini 2020 yılında Karabağ'da can veren şehitlerimizde gördük. Ruhları şad olsun. Türk İslam beldelerinde vatan müdafaasında şehit olan şanlı ordularımızın mekanları cennet olsun. Bu orman sahasını teşkil ederken Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından açıklanan ilk resmi rakamlara göre 2 bin 783 şehidimizin olduğu bilgisini aldık. İnşallah dikeceğimiz 2 bin 783 fidan yeşerir, büyür ve şehitlerimiz için sonsuza dek yaşar. Allah iki devlet bir millet şiarıyla birlikte hareket etmeyi nasip eder. Kardeşliğimiz sonsuza dek devam etsin."

Azerbaycan Devlet Diaspora Çalışma Komitesi Müsteşarı Dashgin Recabli de konuşmasında bizlerin iki devlet bir millet olduğunu ifade ederek dünya var oldukça bu kardeşliğimizin devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından fidan dikimine katılan protokol ve vatandaşlar ellerine kazma kürek alarak 2 bin 783 çam fidanı toprakla buluşturdu.

Iğdır Vakfı, Azerbaycan'daki 2 bin 783 şehit için fidan dikti
Iğdır Vakfı, Azerbaycan'daki 2 bin 783 şehit için fidan dikti
Iğdır Vakfı, Azerbaycan'daki 2 bin 783 şehit için fidan dikti
Iğdır Vakfı, Azerbaycan'daki 2 bin 783 şehit için fidan dikti
Iğdır Vakfı, Azerbaycan'daki 2 bin 783 şehit için fidan dikti
Iğdır Vakfı, Azerbaycan'daki 2 bin 783 şehit için fidan dikti
Iğdır Vakfı, Azerbaycan'daki 2 bin 783 şehit için fidan dikti
Iğdır Vakfı, Azerbaycan'daki 2 bin 783 şehit için fidan dikti
Iğdır Vakfı, Azerbaycan'daki 2 bin 783 şehit için fidan dikti

Ermenistan, Azerbaycan, Iğdır, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Iğdır Vakfı, Azerbaycan'daki 2 bin 783 şehit için fidan dikti - Son Dakika


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