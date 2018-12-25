Son Dakika Haberleri: Iğdır Vali Ünlü Açıklama Yaptı

Iğdır Vali Ünlü Açıklama Yaptı

1 saat önce

Iğdır'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu kazayla ilgili Vali Enver Ünlü açıklama yaptı.

Iğdır'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu kazayla ilgili Vali Enver Ünlü açıklama yaptı. Kazanın askeri güvenlik yolunda meydana geldiğini belirten Vali Ünlü, şunları söyledi:

"Maalesef üzücü bir haber aldık. E-20 sulama kanalı üzarindeki tali yolda mayın arama timimiz ile birlikte Subaşı Piyade Hudut Bölüğü'nde görevli askerleri taşıyan Kobra-2 aracımız yoğun sis ve yağış sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir kaza yaptı. Kaza neticesinde ağır yaralanan 1 askerimizi maalesef kaybettik. Hayati tehlikesi bulunan 1 askerimizi ileri tetkik ve tedavi için Erzurum'a sevk ettik. 6 askerimizin durumu daha iyi. Tetkik ve tedavileri Iğdır Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Akabinde yine o bölgelede hudut güvenlik sistemiyle ilgili çalışan özel şirkete ait sivil araç, yaralıları kurktarmak için olay yerine intikali sırasında yolun aşırı kaygan olması sebebiyle kayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ama personelin, araç şoförünün durumu iyi. Onların da tedbir amaçlı hastanede tetkik tedavileri yapılıyor. Yaralı askerleri ziyaret ettim. Çok şükür durumları iyi. Erzurum'a sevk ettiğimiz askerin dışındaki askerlerimizin tedavileri Iğdır'da yapılıyor. Yaralı askerlerimize acil şifa dliyorum. Şehit olan askerimize Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. İnşallah bu tür kazalar bir daha yaşanmaz. 7 yaralı, 1 şehidimiz var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:25 Kaynak: DHA

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