Iğdır Valiliği'nden yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerin telefonla iş insanlarını ve vatandaşları arayarak kendilerini Iğdır Valisi H. Engin Saribrahim olarak tanıttıktan sonra para talep edip, dolandırıcılık yaptıklarının tespit edildiği belirtildi. Vatandaşların bu tür taleplere itibar etmemeleri istenen açıklamada, kendilerini arayan kişilerin telefon numaralarını 112 Acil hattına bildirmelerinin dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Iğdır Valiliği dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika

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