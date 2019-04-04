Son Dakika Haberleri: Iğdır Valiliğinden Gerginlik Sonrası Açıklama

Iğdır Valiliğinden Gerginlik Sonrası Açıklama

51 dakika önce

Iğdır Valiliği tarafından yerel seçimlerin ardından yaşanacak olumsuzlukları önlemek için 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı bildirildi.

Iğdır Valiliğinden Gerginlik Sonrası Açıklama, System.String[]
Iğdır Valiliği tarafından yerel seçimlerin ardından yaşanacak olumsuzlukları önlemek için 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Iğdır Valiliğinin 4 Nisan 2019 tarihli ve 3336 sayılı kararına binaen 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunun ilimizde açıklanmasıyla, alınan istihbarı bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin engellenmesi ve farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önüne geçilmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi kapsamında Iğdır il genelinde 04 Nisan 2019 tarihinden itibaren 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklanmıştır." - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:17 Kaynak: İHA

Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismara 16 Yıl Hapis Askeri Kaynaklardan Yeni Açıklama: İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti Rahatsızlık Yarattı AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde Ekrem İmamoğlu: 18-20 Bin Arasındaki Fark Korunarak Süreç Tamamlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 00:08:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır Valiliğinden Gerginlik Sonrası Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]