Iğdır Valiliğinden kadın cinayeti açıklaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Iğdır Valiliğinden kadın cinayeti açıklaması - Son Dakika

Iğdır Valiliğinden kadın cinayeti açıklaması

6 saat önce

Iğdır Valiliği akşamüzeri meydana gelen kadın cinayetinin ne şekilde gerçekleştiği yönünde adli tahkikatın devam ettiğini duyurdu.

Iğdır Valiliğinden kadın cinayeti açıklaması, System.String[]

Iğdır Valiliği akşamüzeri meydana gelen kadın cinayetinin ne şekilde gerçekleştiği yönünde adli tahkikatın devam ettiğini duyurdu.


Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde 01.01.2020 tarihinde akşamüzeri yaşanan elim bir olayda E.A. hayatını kaybetmiş, kocası U.A. ise yaralı olarak devlet hastanesine kaldırılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ilk incelemelere göre olayın Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde ikamet eden U.A. isimli şahısla, Mersin'de ikamet kaydı olduğu anlaşılan eşi E.A. arasında gerçekleştiği değerlendirilmekte olup, maktul E.A'nın eşinden şiddet gördüğü yönünde İl Emniyet birimlerimize başvurusunun olmadığı tespit edilmiş, olayın ne şekilde gerçekleştiği yönünde adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. - IĞDIR

Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu

Son Dakika Haberleri
03:55 Londra'da bir caminin yakınlarında İslam karşıtı graffitiler çizildi - Son Dakika Haber
01:36 İzmir'de silahlı saldırının ortasında kalan 2 kişi öldü - Son Dakika Haber
01:35 Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı - Son Dakika Haber
01:07 Avusturya: Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Kogler koalisyon hükümetinde anlaştı - Son Dakika Haber
00:20 Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü - Son Dakika Haber
23:13 Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 04:02:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır Valiliğinden kadın cinayeti açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]