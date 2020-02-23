Iğdır Valiliğinden koronavirüs açıklaması: "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır Valiliğinden koronavirüs açıklaması: 'Gelişmeleri yakından takip ediyoruz' - Son Dakika

Iğdır Valiliğinden koronavirüs açıklaması: "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

7 saat önce

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü emniyet ve sağlık tedbirinin alındığı bildirildi.

Iğdır Valiliğinden koronavirüs açıklaması:

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü emniyet ve sağlık tedbirinin alındığı bildirildi.

Açıklamada, İran'da görülen koronavirüs salgınına karşı, Iğdır'ın sınır ili olması sebebiyle gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

Her türlü emniyet ve sağlık tedbirinin ilk andan itibaren alındığı aktarılan açıklamada, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haber ve yorumlara lütfen itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Iğdır, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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