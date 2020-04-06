Iğdır Valisi Enver Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Ulusal ve uluslararası seviyede ülkemizin gururu olan AA'nın bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettireceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Vali Ünlü, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, milli mücadele döneminde Anadolu'nun sesi olarak başlayan yolculuğunu ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla bugünlere kadar başarıyla ulaştıran AA'nın, doğru kaynaktan, doğru haberi mümkün olduğunca hızlı edinme tecrübesini tüm dünyaya aktaran çok değerli basın kuruluşlarından olduğunu ifade etti.

AA'nın önemine vurgu yapan Ünlü, "AA, doğru habercilik hassasiyetinin yanında, yerli ve milli olma bilinciyle, bölgemizdeki siyasal, ekonomik ve güncel gelişmelerden vatandaşlarımızın haberdar olmasını sağlayan ve halkımızın haber alma özgürlüğü adına büyük emekler veren en önemli haber ağımızdır." ifadesini kullandı.

Ünlü, Anadolu Ajansının bilgi birikimiyle teknolojiyi birleştirdiğini belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ulusal ve uluslararası seviyede ülkemizin gururu olan AA'nın bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettireceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle AA'nın 100. yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."