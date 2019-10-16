Son Dakika Haberleri: Iğdır Valisi Enver Ünlü hudut hattında incelemeler yaptı
Son Dakika Güncel Iğdır Valisi Enver Ünlü hudut hattında incelemeler yaptı

Iğdır Valisi Enver Ünlü hudut hattında incelemeler yaptı

31 dakika önce

Iğdır Valisi Enver Ünlü, ilgili komutanlarla Türkiye-İran sınır hattındaki menfez ve köprü çalışmalarını denetledi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü hudut hattında incelemeler yaptı, System.String[]

Iğdır Valisi Enver Ünlü, ilgili komutanlarla Türkiye- İran sınır hattındaki menfez ve köprü çalışmalarını denetledi.

Vali Ünlü, 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ile Aralık ilçesi 2. Tabur Komutanlığına bağlı Sultantop ve Karakayalar hudut karakolları arasındaki arazide incelemede bulundu.

Burada İl Özel İdaresince yapımı devam eden menfez ve köprüleri de gezen Ünlü, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Ünlü, daha sonra Küçük Ağrı Dağı eteklerinde bulunan ve Türkiye ile İran sınırını koruyan Gökay 4. Hudut Tabur Komutanlığı ile Subaşı 7. Hudut Bölük Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya geldi.

Türkiye, Iğdır, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:44 Kaynak: AA
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