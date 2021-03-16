Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'den, vatandaşlara "kurallara uyun" çağrısı - Son Dakika

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'den, vatandaşlara "kurallara uyun" çağrısı

16.03.2021 21:43
Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'den, vatandaşlara

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre risk durumu yükselen Iğdır'da tebliğ sürecinin sona erdiğini, ceza sürecine geçildiğini bildirdi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre risk durumu yükselen Iğdır'da tebliğ sürecinin sona erdiğini, ceza sürecine geçildiğini bildirdi.

Sarıibrahim, Iğdır'da uygulanması planlanan tedbirler ve atılacak adımlara ilişkin, 112 Acil Çağrı binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kentte bulaşın genellikle aile içi temaslardan kaynaklandığını aktaran Sarıibrahim, "Bundan yaklaşık 10 gün önce denetimleri açıklarken mavideydik, Türkiye'nin 100 bin kişiye düşen vaka sayısı anlamındaki en iyi illerinden bir tanesiydik fakat bu sürecin içerisinde özellikle aile, akraba, ev, komşu ziyareti ve aile içi bulaş noktasında yaklaşık yüzde 70'inin aile içi bulaş olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Sarıibrahim, Iğdır'da vaka sayısının yükselmesi nedeniyle acil durum ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni vakaların olmaması için denetimlerin sıkılaştırılacağını ifade eden Sarıibrahim, bütün kurumlarla birlikte kentte can kaybının yaşanmaması için 17 Mart itibariyle dinamik denetimlerin başlatılacağını vurguladı.

Kentte Nevruz bayramından dolayı vatandaşların mezarlıkları ziyaret ettiğini hatırlatan Sarıibrahim, şöyle konuştu:

"İlimiz genelinde kabir ziyaretleri var, bu ziyaretler için mezarlıklarda bazı tedbirler aldık. Jandarma, sağlık ve emniyet ekiplerimiz vatandaşlarımızı uyarıyor. Hem merkezde hem de Aralık'ta maske takma konusunda bir problemimiz yok. Özellikle çocuklarla anne ve babaların etkileşimiyle ortaya çıkan bir vaka artışı söz konusu. Bu anlamda ilimizdeki anne babaları, ebeveynleri tekrar tekrar uyarmak istiyoruz. Test sayımız yükselerek devam ediyor. 15 gün sonra burada tekrar ilimizin düşük riskli gruba, hatta mavi değil de beyaz olduğu bir ortama ulaşmak istiyoruz."

-"Herkesin gerçekten kurallara uyması gerekiyor"

Sarıibrahim, vatandaşların belirlenen kurallara uyması gerektiğinin altını çizerek, uymayanlara ceza kesileceğini hatırlattı.

Daha önce vatandaşlara yapılan uyarıların tebliğ niteliğinde olduğunu ifade eden Sarıibrahim, sözlerine şöyle devam etti:

"Denetim noktasında tebliğ etmeyi, insanları uyarmayı ondan sonra ceza noktasına hareket etmeyi iki hafta evvel beyan etmiştik. Artık bizim bu tebliğ süreci sona ermiştir diyebiliriz, ceza noktası ortaya çıkacaktır. Pandemi sürecinin son bir yıl içerisinde ortaya çıkardığı ekonomik sıkıntılarla beraber değerlendirdiğimizde vatandaşımıza ekstra bir zorluk yaratmak istemiyoruz. Herkesin gerçekten kurallara uyması gerekiyor, özellikle vatandaşlarımız oturdukları mekanlarda kurallara dikkat etmeli."

Toplatıya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün de katıldı.

Engin Sarıibrahim, Tebliğ, Iğdır, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'den, vatandaşlara 'kurallara uyun' çağrısı - Son Dakika


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