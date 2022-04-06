Iğdır Valisi Sarıibrahim, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Iğdır Valisi Sarıibrahim, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 12:24
Iğdır Valisi Sarıibrahim, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarıibrahim, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurularak Milli Mücadele'nin sesi olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının, ilkeli ve özgün habercilik anlayışıyla bugün dünyanın en önemli haber ajanslarından biri konumuna geldiğini vurgulayan Sarıibrahim, "Sorumluluklarının bilinciyle hareket eden, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri hızlı ve güvenilir haber akışıyla bizlere ulaştıran AA'nın kuruluşunun 102. yılını kutluyor, tüm çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Engin Sarıibrahim, Kurtuluş Savaşı, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır Valisi Sarıibrahim, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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