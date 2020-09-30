Iğdır Valisi Sarıibrahim'den Azerbaycan'a, Traktör Sazi taraftarının tezahürat videosuyla destek - Son Dakika

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İran'ın Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi taraftarının tezahürat videosuyla Azerbaycan'a sosyal medyadan destek verdi.

Sarıibrahim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirten Sarıibrahim, "Ermenistan'ın, kardeş Azerbaycan'da sivilleri de hedef alan saldırısını şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de tek yürek olarak kardeş Azerbaycan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Sarıibrahim, İran'ın Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi'nin coşkulu taraftarının Azerbaycan lehine tezahüratların bulunduğu videoyu da sosyal medya hesabından paylaşarak üzerine, "Sen çağırsan gelerem men, sen yaşa Azerbaycan" notunu düştü.