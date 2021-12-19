Iğdır Valisi Sarıibrahim, dolmuş fiyatlarına tepki gösteren üniversite öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Iğdır Valisi Sarıibrahim, dolmuş fiyatlarına tepki gösteren üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

IĞDIR - Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, gece saatlerinde dolmuş fiyatlarına tepki göstermek için yürüyüş yapan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Iğdır Üniversitesinin Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü ile kent merkezi arasında yolcu taşıyan dolmuş şoförleri yakıt fiyatlarına gelen zamdan dolayı taşıma ücretinde artışa gitti. Valilik, Iğdır Belediyesi ve İl Trafik Komisyonu kararı olmadan fiyatları yükseltmesi ise öğrencilerin tepkisine neden oldu. Gece saatlerinde duruma tepki gösteren öğrenciler bir araya gelerek getirilen zama tepki gösterdi. Bunun üzerine Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Kredi Yurtlar Kurumu Kılıçlar Yurdunda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, bazı şoförlerin keyfi olarak kendilerinden İl Trafik Komisyonunca belirlenen 2,5 lira yerine 3,5-4 lira aldığını, pazartesi gününden itibaren ise fiyatların 6 lira gidiş, 6 lira dönüş olacağına dair söylentilerin olduğunu belirtti. Sarıibrahim ise minibüs ücretlerinin 6 lira gibi bir ücretin olmayacağını belirterek, dolmuşçuların fiyat artırma talebinde bulunduğunu ancak komisyonun henüz bu talebi kabul etmediğini öğrencilere belirtti. Ortaya atılan asılsız söylemlerin provokasyon amaçlı olduğunu belirten ve öğrencileri yurtlarına gönderen Sarıibrahim, dolmuş fiyatlarının 2,5 liranın üstünde alınmaması için emniyet birimlerince ortak çalışma başlatılacağını söyledi.

Öğrenciler, kendileri ile görüşen Sarıibrahim'e teşekkür ederek yurtlarına döndü. Bazı öğrenciler de Vali Sarıibrahim ve Emniyet Müdürü Yonca ile fotoğraf çektirdi.