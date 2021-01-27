Iğdır Valisi Sarıibrahim, tanıştığı ayakkabı boyacısı çocuğu evinde ziyaret etti - Son Dakika

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, cami önünde tanıştığı ayakkabı boyacısı çocuğu evinde ziyaret etti.

Iğdır Ulu Cami'de 22 Ocak'ta cuma namazı kıldıktan sonra Valiliğe geçen Sarıibrahim, yolda ayakkabı boyayan Jihan isimli bir çocukla tanıştı.

Vali Sarıibrahim, bir süre sohbet ettiği çocuğu, evinde ziyaret edip kardeşlerine oyuncak hediye ederek ailesiyle bir süre görüştü.

Ziyarette çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Sarıibrahim, "Cuma namazı sonrası cami önünde tanıştığım ayakkabı boyacılığı yapan minik yavrumuz Jihan'ı ziyaret ettim. Her bir yavrumuzun gülen yüzünde, tatlı sözünde ama en önemlisi de sevgi dolu yüreğinde. Devletimizin şefkatli elini hissettirecek, onları sevgiyle kucaklayacağız." dedi.