Iğdır Valisi Enver Ünlü, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ünlü, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" fotoğrafına oy veren Ünlü, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Vali Ünlü, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu belirterek, dünyadaki sıcak haberleri tarafsız şekilde kendilerine ulaştıran tüm Anadolu Ajansı muhabirlerini yürekten kutladığını dile getirdi.

Kendisinin de oy verdiği "Millilerden asker selamı" fotoğrafını çeken ve Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan foto muhabiri Mustafa Yalçın'a "geçmiş olsun" dileklerini ileten Ünlü, "Anadolu Ajansı ve tüm muhabirlerin görevlerini güvenli bir şekilde icra edebilmeleri gerekiyor. Habercilere yapılan bu tür menfur saldırıları da kınıyorum. Bugün Dünya İnsan Hakları Günü'nde basın mensuplarına yapılan bu tür kötü saldırıların da büyük bir insan hakları ihlali olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Ünlü, bütün dünyada, Anadolu Ajansı'nın güzel fotoğraf çeken fotoğrafçıları olduğunu, her yıl yapılan uygulamayı çok güzel bulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fotoğrafları beğenirken bizi biz yapan değerleri düşünerek oylama yaptım. Ordusunu, milletini sevmeyen bir milli sporcu düşünülemez. Milli sporcular milli hassasiyetlerle ve milli duygularla başarılı olurlar. Milli takımımız da genç olmalarına rağmen geçen yılın şampiyonundan 4 puan almayı başardı. Mehmetçiğe asker selamı gönderdiler, biz de buradan Mehmetçiğimizi selamlıyoruz. Bu nedenle Mustafa Yalçın'ın 'Millilerden asker selamı' fotoğrafına oy verdim."

Oy verdiği diğer bir fotoğrafın da eğitim öğretim hayatını karlı bir havada yapan ve okula giden kız çocuklarının mücadelesini yansıtan fotoğraf olduğunu aktaran Ünlü, "Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın güzel bir fotoğrafıydı, oyumu ondan yana kullandım. Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün çektiği 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu', sondaj gemimizin Çanakkale'den geçerken Seyit Onbaşı'nın selamlaması güzeldi. Seyit Onbaşı bu sefer dost bir gemiyi selamladı. Bu Akdeniz sularında milli hakimiyetimizi çok derinden temsil eden güzel bir kare, anlamlı buldum ve oy verdim." diye konuştu.