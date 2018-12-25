Iğdır Valisi Ünlü'den 1 Askerin Şehit Olduğu Kazaya İlişkin Açıklama

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Aralık ilçesi Emince köyü yakınlarında 2. Hudut Taburu Kurt Ömer Karakolu sorumluluk bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin, "Askerleri taşıyan Kobra 2 aracımızın yoğun sis ve yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu askeri aracımız yoldan çıkarak...

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Aralık ilçesi Emince köyü yakınlarında 2. Hudut Taburu Kurt Ömer Karakolu sorumluluk bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin, "Askerleri taşıyan Kobra 2 aracımızın yoğun sis ve yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu askeri aracımız yoldan çıkarak kaza yaptı. Bu kaza neticesinde ağır yaralanan bir askerimizi kaybettik" dedi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Aralık ilçesi Emince köyü yakınlarında 2. Hudut Taburu Kurt Ömer Karakolu sorumluluk bölgesindeki sulama kanalı üzerindeki tahliye yolda mayın arama timimiz ile birlikte Su Başı Piyade Hudut Bölüğünde görevli askerleri taşıyan Kobra 2 aracımızın yoğun sis ve yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu askeri aracımızın yoldan çıkarak kaza yaptı. Bu kaza neticesinde ağır yaralanan bir askerimizi kaybettik. Hayati tehlikesi bulunması sebebiyle bir askerimizi ileri tetkik ve tedavi için Erzurum'a sevk ettik. Diğer yaralı 6 askerimizin tedavileri Iğdır Devlet Hastanesinde devam ediyor. Yine o bölgede hudut güvenlik sistemleriyle ilgili çalışan bir özel şirkete ait sivil araç da yaralılarımızı kurtarmak için ikinci defa olay yerine intikali sırasında yolun aşırı kaygan olması sebebiyle kaza yapıyor. Yaralı vatandaşların durumu iyi. Hafif yaralandıkları için hayati tehlikeleri yok ama sadece tedbir amaçlı hastanede tedavileri yapıldı. Erzurum'a sevk ettiğimiz askerimizin dışındaki diğer askerlerimizin tedavileri hastanemizde yapılıyor ve durumları çok şükür iyi. Şehit olan askerimize, aziz milletimize ve değerli yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize ise Allah'tan şifa diliyorum" dedi. - IĞDIR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var

Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu

Sağlıkçılara Promosyon Müjdesi

Boşandığı Eşini ve Arkadaşını Öldüren Şüpheli, Olayın Ardından Babasını Aramış