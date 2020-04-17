Iğdır Valisi Ünlü karantinada bekleyenlere sabrettikleri için

Iğdır Valisi Enver Ünlü, yeni tip koronaviris (Kovid-19) sebebiyle karantinaya alınan vatandaşlara sabırla bekledikleri için "Teşekkür Belgesi" verdi.

Kentte Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda bazı vatandaşlar Iğdır KYK yurtlarında karantinaya alındı.

Vali Ünlü, burada 14 gün beklemesi gereken vatandaşlara görevliler aracılığıyla "Teşekkür Belgesi" ve tatlı ikramında bulundu.

Yurtları dolaşan ekipler, Vali Ünlü'nün gönderdiği teşekkür belgelerini karantinada bekleyen herkese dağıttı.

Ünlü'nün vatandaşlara gönderdiği "Teşekkür Belgesi"nde şu ifadelere yer verildi:

"Karantinada geçen bu zor günlerde sabırla beklediğiniz için teşekkür ederim. Daha güzel günler göreceğimiz ümidiyle ailelerinize ve yakınlarınıza kavuşacağınız günlerin yakında olduğunu bilmenizi ister, sizlerden biraz daha sabır ve anlayış göstermenizi dilerim. Geçmiş olsun dileklerimle."