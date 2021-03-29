Iğdır ve Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Iğdır ve Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Iğdır ve Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Iğdır ve Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca Iğdır ve Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 2020 yılının eylül ayından beri sürdürülen takip sonucu 5 zanlı yakalandı. İki kentteki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde metamfetamin, esrar ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı.

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