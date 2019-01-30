Iğdır Yaşlı Bakım Merkezinde 'İşkence' Şüphelisi 22 Kişi Serbest

Yaşlı bakım merkezinde 'işkence' şüphelisi 22 kişi serbestIğdır'da özel bir yaşlı bakım merkezinde hastalara işkence yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli serbest bırakıldı.

Yaşlı bakım merkezinde 'işkence' şüphelisi 22 kişi serbest



Iğdır'da özel bir yaşlı bakım merkezinde hastalara işkence yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli serbest bırakıldı.



Bağlar Mahallesi'ndeki Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi'nde çalışan 5 kişi, işten çıkarılmalarının ardından Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na merkezde yatarak bakım gören yaşlılara işkence yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında merkezdeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. İnceleme sonunda da savcılık, 22 isim hakkında gözaltı kararı verdi. Polis, 26 Ocak Cumartesi sabahı merkeze operasyon düzenledi. 22 şüpheli gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen 22 şüpheliden 12'si emniyetteki sorgularının ardından, 10'u ise sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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