Son Dakika Haberleri: Iğdır yoğun sis altında
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Iğdır yoğun sis altında

6 saat önce

Iğdır'da sabah erken saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

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Iğdır'da sabah erken saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.


Iğdır şehir merkezi sabahın erken saatlerinde sisle kaplanırken, sürücülerin görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, yoğun sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürerek, sis farı ve dörtlülerini yakarak trafikte seyretti. Şehir merkezi sisin içinde adeta kayboldu. - IĞDIR

Sabah, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
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