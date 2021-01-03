Iğdır yoğun sis altında - Son Dakika

Iğdır yoğun sis altında
03.01.2021 12:19
Iğdır yoğun sis altında Iğdır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kent merkezinde etkili olurken, hava sıcaklığı ise eksi 6 derece olarak ölçüldü.
Iğdır yoğun sis altında
IĞDIR - Iğdır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kent merkezinde etkili olurken, hava sıcaklığı ise eksi 6 derece olarak ölçüldü.
Iğdır'da sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Kent merkezinde yoğun sis etkili olurken, hava sıcaklığı ise eksi 6 derece olarak ölçüldü. Iğdır Doğubayazıt karayollarında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, yoğun sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürerek, sis farı ve dörtlülerini yakarak trafikte seyretti. Şehir merkezi sis bulutu içinde adeta kaybolurken, ekipler ise denetimlerine devam ettiği görüldü.
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