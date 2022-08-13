YAPTIĞI 3 TEKERLEKLİ BİSİKLETİYLE AİLESİNİN GEÇİMİNİ SAĞLIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

YAPTIĞI 3 TEKERLEKLİ BİSİKLETİYLE AİLESİNİN GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

13.08.2022 13:06
YAPTIĞI 3 TEKERLEKLİ BİSİKLETİYLE AİLESİNİN GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

IĞDIRLI Alaattin Karaca (58), yaptığı 3 tekerlekli bisikletiyle vatandaşları gezdirerek ailesinin geçimini sağlıyor.

IĞDIRLI Alaattin Karaca (58), yaptığı 3 tekerlekli bisikletiyle vatandaşları gezdirerek ailesinin geçimini sağlıyor.

Emek Mahallesi'nde oturan evli ve 5 çocuk babası Alaattin Karaca, 2 aylık çalışmayla 3 tekerlekli bisiklet yaptı. 3 vitesli bisikletini 5 bin liraya mal ettiğini belirten Karaca, günde ortalama 10 kilometre pedal çevirdiğini söyledi. Karaca, Çevre dostu ve spor amaçlı da kullanılabilen bisikleti 2 ayda yaptım. Iğdır düz bir zemine kurulduğu için sürerken zorlanmıyorum. Bisiklete binenleri istedikleri yere bırakıyorum. Bazıları da zevkine geziyor. Özellikle akşamları trafiğe kapalı olan Vali Yolu'nda gezmek isteyenlere hizmet ediyorum. Kazandığım para ile hem geçimimizi sağlayıp hem de çocuklarımın eğitimini karşılayabiliyorum dedi.

Bisikletinde taksimetre olmadığı için müşterilerinden belli bir ücret talep etmediğini ifade eden Karaca, Yıllarca aşçılık yaptım. Zor bir iş ve kazancı da iyi değildi. Ben de kendime yerli ve milli bir bisiklet yaptım. Bisiklet, iki kişi taşıma kapasiteli ama ekmeğimi çıkarıyorum. Müşteriler ne verseler itiraz etmiyorum. 3 vitesli bisiklette fren sistemi ve koldan direksiyonu var. Bazı eksikleri var, onları da kısa zamanda tamamlayacağım diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Alaattin Karaca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YAPTIĞI 3 TEKERLEKLİ BİSİKLETİYLE AİLESİNİN GEÇİMİNİ SAĞLIYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
11:52 Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
11:05 Polis eve girince kanlı tabloyla karşılaştı! Yatalak anne ölü, emekli oğluysa ağır yaralı bulundu
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 13:06:54. #1.13#
SON DAKİKA: YAPTIĞI 3 TEKERLEKLİ BİSİKLETİYLE AİLESİNİN GEÇİMİNİ SAĞLIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement