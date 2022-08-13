YAPTIĞI 3 TEKERLEKLİ BİSİKLETİYLE AİLESİNİN GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

IĞDIRLI Alaattin Karaca (58), yaptığı 3 tekerlekli bisikletiyle vatandaşları gezdirerek ailesinin geçimini sağlıyor.

Emek Mahallesi'nde oturan evli ve 5 çocuk babası Alaattin Karaca, 2 aylık çalışmayla 3 tekerlekli bisiklet yaptı. 3 vitesli bisikletini 5 bin liraya mal ettiğini belirten Karaca, günde ortalama 10 kilometre pedal çevirdiğini söyledi. Karaca, Çevre dostu ve spor amaçlı da kullanılabilen bisikleti 2 ayda yaptım. Iğdır düz bir zemine kurulduğu için sürerken zorlanmıyorum. Bisiklete binenleri istedikleri yere bırakıyorum. Bazıları da zevkine geziyor. Özellikle akşamları trafiğe kapalı olan Vali Yolu'nda gezmek isteyenlere hizmet ediyorum. Kazandığım para ile hem geçimimizi sağlayıp hem de çocuklarımın eğitimini karşılayabiliyorum dedi.

Bisikletinde taksimetre olmadığı için müşterilerinden belli bir ücret talep etmediğini ifade eden Karaca, Yıllarca aşçılık yaptım. Zor bir iş ve kazancı da iyi değildi. Ben de kendime yerli ve milli bir bisiklet yaptım. Bisiklet, iki kişi taşıma kapasiteli ama ekmeğimi çıkarıyorum. Müşteriler ne verseler itiraz etmiyorum. 3 vitesli bisiklette fren sistemi ve koldan direksiyonu var. Bazı eksikleri var, onları da kısa zamanda tamamlayacağım diye konuştu.