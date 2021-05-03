Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu - Son Dakika

Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu

03.05.2021 10:51

Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu Bu sene Ramazan ayı dolayısıyla yaylalara gitmekte geciken besiciler sürülerini otlatmak üzere Ağrı Dağı eteklerinin yolunu tuttular.

Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu

IĞDIR - Bu sene Ramazan ayı dolayısıyla yaylalara gitmekte geciken besiciler sürülerini otlatmak üzere Ağrı Dağı eteklerinin yolunu tuttular.

Iğdır kent merkezi ve ilçelerine bağlı köylerde yaşayan sürü yetiştiricileri, yaylalara gitmeden önce binlerce küçükbaş hayvandan oluşan sürülerini Ağrı Dağı eteklerinde otlatmak için yola çıktı. Ramazan ayı dolayısıyla bu sene yaylalara geç gidecek olan besiciler, sürülerini yaylalara gidene kadar Ağrı Dağı eteklerinde otlatacaklarını söylediler. Yaklaşık bir ay Ağrı Dağı'nda kalmayı planlayan besiciler ardından yaylalara doğru yola çıkacaklar.

'Sürümüz bin koyun ve bin kuzudan oluşmaktadır'

Bu sene Ramazan ayının yaylalara çıkma dönemine denk gelmesinden dolayı yaylalara zamanında çıkamadıklarını belirten koyun yetiştiricilerinden Muhammed Salduz, "Şu anda köyden Ağrı Dağı eteklerine doğru yola çıktık. Sürümüzü 1 ay Ağrı Dağı eteklerinde otlattıktan sonra koç yolları dediğimiz yayla yolculuğuna başlayacağız. Bir hafta sürecek bu yolculuk. Yiyecek ve içeceklerimizi eşek sırtlarında taşıyoruz. Yaylalardan yaz mevsimi bittikten sonra tekrar köyümüze geri döneceğiz. 7-8 eve ait olan sürümüz bin koyun ve bin kuzudan oluşmaktadır.' dedi.

'Kurt saldırılarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz'

Sürüdeki hayvan sayısının fazla olmasından dolayı zaman zaman zorlandıklarını belirten bir diğer koyun yetiştiricisi Mehmet Eksik, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Sürüyü Ağrı Dağı'nın eteklerine götürürken özellikle akşam ve gece saatlerinde kurt saldırılarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Gün içerisinde kurtların saldırma ihtimali çok düşük oluyor. Sürüyü kurtlardan koruması için yanımızda kangal köpekler bulunduruyoruz."

Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu

Ağrı Dağı, Ramazan, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu - Son Dakika


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