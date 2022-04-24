Iğdırlı Esnaftan Bakan Karaismailoğlu'na: "Yaramazlık Var Biraz. Ekonomik Olarak Sıkıntı Yaşıyoruz. İş Yapamıyoruz" - Son Dakika
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Iğdırlı Esnaftan Bakan Karaismailoğlu'na: "Yaramazlık Var Biraz. Ekonomik Olarak Sıkıntı Yaşıyoruz. İş Yapamıyoruz"

24.04.2022 16:45

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde esnafı ziyaret etti. Bir züccaciyeci, Karaismailoğlu’na, “Siz buralara gelir miydiniz” diye sordu. Tuzlucalı bir bakkal ise “Valla yaramazlık var biraz, zor ama inşallah düzelir. Ekonomik olarak biraz sıkıntı yaşıyoruz. İş yapamıyoruz” dedi. Karaismaoğlu ise “Dünya karışık, biz de inşallah düzelteceğiz” yanıtını verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde esnafı ziyaret etti. Bir züccaciyeci, Karaismailoğlu'na, "Siz buralara gelir miydiniz" diye sordu. Tuzlucalı bir bakkal ise "Valla yaramazlık var biraz, zor ama inşallah düzelir. Ekonomik olarak biraz sıkıntı yaşıyoruz. İş yapamıyoruz" dedi. Karaismaoğlu ise "Dünya karışık, biz de inşallah düzelteceğiz" yanıtını verdi.

Adil Karaismailoğlu, Tuzluca'da esnafı ziyaret ederek ramazanlarını ve yaklaşan bayramlarını kutladı. Bir züccaciyeci, karşısında Karaismailoğlu'nu görünce, "Siz buralara gelir miydiniz" diye sordu. Karaismailoğlu'nun yanıtı ise "Geliriz, ne demek" oldu.

"EKONOMİK OLARAK BİRAZ SIKINTI YAŞIYORUZ. İŞ YAPAMIYORUZ"

Adil Kaismaoğlu'nun "Nasılsınız" diye sorduğu bir bakkal ise "İyiyiz sağ olun, siz nasılsınız" karşılığını verdi. Karaismailoğlu'nun "İyiyiz sağ ol, bir yaramazlık yok" dediği esnaf, "Valla yaramazlık var biraz, zor ama inşallah düzelir" diye konuştu.

Karaismailoğlu da "Düzelecek, hiç endişeniz olmasın" diye karşılık verdi. Tuzlucalı bakkal, bunun üzerine, "Yani var, ekonomik olarak biraz sıkıntı yaşıyoruz. İş yapamıyoruz" dedi. Karaismailoğlu, "Dünya karışık, biz de inşallah düzelteceğiz" diye konuştu.

Bir vatandaş da Adil Karaismailoğlu'na, Tuzluca da yaşanan sulama suyu sorununu aktararak, "Sayın Bakanım, başkanımız da iyi biliyor, il başkanına da ilettik; Tuzluca'da sulama suyu sıkıntımız var. Yıllardır yol alınamadı. Bize bir yardımcı olur musunuz" dedi.

Iğdırlı Esnaftan Bakan Karaismailoğlu'na: Yaramazlık Var Biraz. Ekonomik Olarak Sıkıntı Yaşıyoruz. İş Yapamıyoruz
Iğdırlı Esnaftan Bakan Karaismailoğlu'na: Yaramazlık Var Biraz. Ekonomik Olarak Sıkıntı Yaşıyoruz. İş Yapamıyoruz
Iğdırlı Esnaftan Bakan Karaismailoğlu'na: Yaramazlık Var Biraz. Ekonomik Olarak Sıkıntı Yaşıyoruz. İş Yapamıyoruz
Iğdırlı Esnaftan Bakan Karaismailoğlu'na: Yaramazlık Var Biraz. Ekonomik Olarak Sıkıntı Yaşıyoruz. İş Yapamıyoruz

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Adil Karaismailoğlu, Tuzluca, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Iğdırlı Esnaftan Bakan Karaismailoğlu'na: 'Yaramazlık Var Biraz. Ekonomik Olarak Sıkıntı Yaşıyoruz. İş Yapamıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdırlı Esnaftan Bakan Karaismailoğlu'na: "Yaramazlık Var Biraz. Ekonomik Olarak Sıkıntı Yaşıyoruz. İş Yapamıyoruz" - Son Dakika
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