Iğdırlı fotoğraf sanatçısı minik depremzedeleri güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Iğdırlı fotoğraf sanatçısı minik depremzedeleri güldürdü - Son Dakika

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı minik depremzedeleri güldürdü

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesi Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerinde geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem sonrası Iğdırlı Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Özcan, köylere giderek minik depremzedelere oyuncak, krem, mont, ayakkabı, atkı ve bere dağıttı.

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı minik depremzedeleri güldürdü, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesi Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerinde geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem sonrası Iğdırlı Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Özcan, köylere giderek minik depremzedelere oyuncak, krem, mont, ayakkabı, atkı ve bere dağıttı.


İran'da meydana gelen 5,9'luk depremin Van'ın Başkale ilçesinde yol açtığı yıkımın ve dehşetin izleri silinmeye devam ediyor. Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'ın Başkale ilçesindeki sınır köylerini vurmuştu. Birçoğu kerpiçten oluşan ve yıkılan evlerin yerine köylere çadır kentler kuruldu.


Depremin en küçükleri olan çocukları sevindirmek isteyen Iğdırlı Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Özcan, yardımseverlerden topladığı oyuncak, krem, mont, ayakkabı, atkı ve bereleri çocuklara dağıttı. Sosyal sorumluluk projeleri de yapan Özcan, çocukları sevindirmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün deprem bölgesine çevremizdeki arkadaşlarla toplanıp oyuncak, krem, mont, ayakkabı, atkı ve bere dağıtarak bir nevi çocuklara umut olmaya çalıştık. Çocuklar çok mutlu oldular, inşallah devamını getireceğiz" dedi.


Çeşitli hediyeler dağıtıldıktan sonra çocuklarla kutu kutu pense oyunu oynandı. - IĞDIR

Başkale, Deprem, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem bölgesinde görev yapan personele tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek
Son dakika: Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi BM ve NATO olağanüstü toplanırken, TBMM'nin olağan gününde toplanma kararı tepki çekti Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Kılıçdaroğlu da kameralar karşısına geçti

Son Dakika Haberleri
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini
16:33 Harvard'da Anadolu ezgileri
16:00 Derya Uluğ ve Asil Gök şehitlerimiz için şarkı yazdı
15:42 Hercai'nin son bölümünde neler yaşandı?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 17:16:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdırlı fotoğraf sanatçısı minik depremzedeleri güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]